Какие бьюти-процедуры не стоит проходить невестам перед свадебным торжеством

Каждой невесте хочется выглядеть потрясающе в тот день, когда она отправится в загс со своим возлюбленным. Но очень важно, чтобы бьюти-процедура была пройдена вовремя и не испортила внешний вид. Зачастую девушки так загружены делами, связанными с организацией торжества, что поход в салон красоты откладывают в долгий ящик. Но какие процедуры не стоит делать непосредственно перед свадьбой?

Химический пилинг

Это одна из наиболее эффективных процедур. Она позволяет исправить мелкие дефекты кожного покрова, устранить пигментные пятна, сделать личико визуально моложе и свежее. Для пилинга используются средства, главным компонентом которых является кислота. Она разрушающе действует на мертвые клетки. Сначала кожа краснеет, а через пару суток начинается шелушиться. Если девушка нанесет на лицо тональный крем, то кожа «слезет» вместе с этим средством. А значит, вид у невесты будет не самый привлекательный.

После проведения химического пилинга нужно избегать палящего солнца. Поэтому придется подождать со свадебным путешествием в жаркую страну. Пройти эту процедуру лучше за месяц до торжества или после него.

Инъекции ботокса

Эта процедура непростая. Да и хороший результат получится в том случае, если все манипуляции проводил грамотный специалист. После инъекций ботокса появляются синяки. Они сойдут примерно в течение 2 недель. Оптимальное время для прохождения процедуры – за месяц до торжества.

Увеличение губ

Девушки, выбравшие данную процедуру, не всегда довольны результатами. Только квалифицированный специалист сможет сделать контур губ более четким, а сами губы более сочными и привлекательными. Процедура подразумевает введение жидкости иглой. Возникновение отеков и мелких синяков – вполне нормальное явление. Все это должно исчезнуть в течение недели. И все же не стоит прибегать к процедуре как минимум за 21 день до бракосочетания.

Контурная пластика

Дамам, желающим подчеркнуть скулы или подкорректировать подбородок, стоит прибегнуть к контурной пластике. Но сделать это лучше за 1,5-2 мес. до намеченного торжества. Введенная в кожу гиалуроновая кислота скроет все изъяны.

Микроблейдинг

Эту бьюти-процедуру выбирают барышни, желающие получить более четкую форму бровей и избавить себя от необходимости нанесения макияжа каждое утро. Мастер с помощью краски прорисует мелкие волоски. По сути, это одна из разновидностей татуажа. Микроблейдинг рекомендуется делать за месяц до предстоящей свадьбы.