Как перестать смущаться по любому поводу

Каждый человек испытывал такое чувство как смущение. Оно проявляется из-за неловко сказанного слова или ситуации. Обычно такое состояние проявляется в виде румянца на щеках.

Лицо может краснеть по таким причинам как стыд, страх, неловкость или нежелание чувствовать себя глупым. Кто-то быстро краснеет, другие остаются равнодушными. А есть некоторая часть людей, которая страдает эритрофобией. Покраснения на лице – это нормальная реакция на импульсы, передаваемые в нервной системе. Проявление красноты зависит от толщины и цветотипа кожи, расположения капилляров и температуры тела.

Как не краснеть постоянно? Рекомендации специалиста

Важно знать, что человек не краснеет в одиночестве. Поскольку явление имеет социальный характер. И поэтому контролировать свои эмоции возможно благодаря советам:

В момент смущения стоит расслабить мышцы на лице, шее и плечах. Расслабиться помогут несколько глубоких выдохов и вдохов. Также нужно посчитать до 10. Не стоит зацикливаться на своем состоянии. Поскольку страх присутствует только в голове человека. Метод переключения внимания поможет забыть о смущении. Легкая улыбка поможет скрыть красноту. Можно включить фантазию и представить, что смущенный человек стоит под проливным дождем. Креативность также поможет отвлечься.

Действенные упражнения

От такого явления как смущение можно навсегда избавиться. Для начала нужно составить список ситуаций, которые приводили к этому состоянию. После нужно прочитать написанное и мысленно обыграть каждую ситуацию. Техника научит контролировать эмоции. Далее стоит оценить важность каждой ситуации. Если относиться к ним спокойно, то смущение не наступит. На практике совестливый человек способен смущаться больше, чем тот, кто постоянно врет. В некоторых случаях краснота на щеках считается милой. Особенно, если краснеют женщины. Контролировать эмоции также поможет медитация и йога.

Еще одной дельной техникой считается повышение самооценки. Не стоит сравнивать себя с другими. Уверенность в себе придает красивая одежда. Тренировка страха также поможет преодолеть смущение. К примеру, люди, которые боятся чужого мнения, могут некрасиво одеться и выйти на улицу.

Дополнительные практические рекомендации

Преодолеть неприятное состояние помогут несколько дополнительных советов:

Больше всего краснеют те, кто часто испытывает обезвоживание. Поэтому важно пить воду. Перед выступлением или другим важным мероприятием, чтобы не волноваться, нужно быстро выпить стакан воды, и умыть лицо. Глубокое дыхание контролирует эмоции. Прогулка на свежем воздухе снижает смущение. Нервозность и смущение поможет преодолеть занятие спортом. Закалка холодной водой укрепляет сосуды. Девушки могут пользоваться матирующей косметикой. Кашель и улыбка сбивает чувство неловкости.

Важно понимать, что каждый человек индивидуален. И поэтому то, что подходит одному, не понравится другому человеку.