Польза от запечатывания ногтей воском или маслом

Многим известна такая проблема, когда ногти слоятся, часто ломаются и тускнеют. Такие неприятности могут происходить по многим причинам. Например, частое наращивание ногтей, опиливание, неправильное питание, плохая экология и нехватка витаминов в организме.

Однако, существует множество способов лечения таких ноготков. Одним из таких способов называют запечатывание ногтей. В статье рассказывается о том, что это такое, плюсы от этой процедуры и как она проводится.

Что представляет собой запечатывание ногтей

Запечатывание ногтей это ни что иное как скорая помощь ослабленным, тусклым и ломким ногтям. Даже самые плохие ногти становятся лучше после первой процедуры. На ноготь наносится специальный состав, который в дальнейшем образует пленку, защищающую ноготь от внешних воздействий. Запечатывание проводится с помощью специального воска, масла или биогеля.

Запечатывание ногтей поможет укрепить и защитить ногти, также процедуру рекомендуют проводить после снятия наращённых ногтей.

После проведения процедуры ногти становятся заметно крепче, сильнее, перестают ломаться и приобретают блеск.

Как проводится запечатывание ногтей

На самом деле, все предельно просто. Сначала проводится обработка рук антисептиком, затем делается маникюр. Для этого пилкой снимают глянец, удаляют кутикулу. После проведенного маникюра, нужное средство, будь то воск, масло или биогель, наносят на ногти. В конце процедуры, на ногти и кутикулу необходимо нанести специальное масло. Результатом будет пленочка, которая будет защищать ноготки от внешних воздействий.

Плюсы от проведения процедуры

Как было сказано, ногти становятся крепче буквально на глазах. Они перестают ломаться и слоиться, обретают блеск и здоровый вид.

Таким образом, запечатыванием можно восстановить красоту ногтей, вернуть им силы и сделать здоровее.

Минусы от проведения процедуры

Наверное, единственный большой минус — это цена данной процедуры. Для полного восстановления ноготков необходимо несколько таких процедур, что не всем может быть по карману. Также, стоит отметить, что если запечатывание проводилось на слишком слабых ногтях, то процесс может привести к появлению микротрещин на ногтях.

Запечатывание ногтей воском

Воск обладает рядом отличных характеристик. Он отличается бактерицидным и противовоспалительным действием. Попадая на ноготь, воск тает, образуя защитную пленку. После него ногти мягкие, ухоженные и крепкие.

Запечатывание ногтей маслом

Для процедуры подойдет любое масло – жожоба, касторовое или миндальное. Эффект такой же, как и от воска – ногти крепкие, не слоятся.

Процедура запечатывания ногтей очень полезна нездоровым ногтям, хотя ее также рекомендуют проводить для здоровых ногтей, с целью профилактики.