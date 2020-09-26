Бывает ли дружба между мужчиной и женщиной

Одним из интересных и спорных вопросов оказывается дружба между женщиной и мужчиной. Такое понятие давно вызывает споры, как у простых людей, так и у психологов. У многих есть такие друзья противоположного пола, но дружба ли это? Ведь люди разделились на два лагеря: одни считают, что таких отношений существовать не может, другие же искренне в них верят.

Разбор с психологической точки зрения

Существует два случая, когда дружба имеет место:

Когда мужчина нетрадиционной ориентации. Таким образом, мужчина не желает девушку в сексуальном плане и инстинкты на противоположный пол не действуют. С девушкой такая же ситуация, она не будет желать такого мужчину. Как ни странно, но такие мужчины замечательно себя показывают во время дружбы. Он может дать совет, как подстричься или накраситься с мужской точки зрения. Главное, в таких дружеских отношениях абсолютно отсутствует заинтересованность и чувство конкуренции друг к другу. Когда друзья противоположного пола являются бывшими возлюбленными или сожителями. Такие люди долгое время проживали совместно. Они наизусть выучили друг друга, но их взаимоотношения подошли к концу. В некоторых случаях такие партнеры становятся почти родственниками. В связи с этим завязаться может крепкая дружба. Такие партнеры не видят друг друга в сексуальном плане.

Остальные случаи дружбы противоположных полов невозможны, потому что будет срабатывать классический инстинкт — удовлетворить сексуальное желание. Поэтому не единичный случай, когда в течение вечеринки с алкоголем, один из друзей решает приблизиться и происходит интимная близость. В такие моменты дружеские взаимоотношения прерываются, и начинается любовная история.

Какие проявления стоит ожидать от дружбы противоположных полов

Большую часть времени друзья проводят совместно. Все возможные посиделки в кафе, разные вечеринки и многое другое. Но существует несколько признаков, благодаря которым можно понять, что такие отношения нельзя назвать настоящей дружбой. Одно из них — это проявление заботы.

Мужчина старается как можно больше опекать представительницу прекрасного пола, которую он воспринимает как гипотетическую сексуальную партнершу. Только по этой причине он может приехать в любое время суток, если что-то приключилось у его подружки.

Объяснение теории

Понятие дружбы у противоположных полов в принципе сомнительно, а если друг не является представителем нетрадиционной ориентации или бывшим супругом, то тем более. Многие психологи склоняются к тому, что половое влечение является приоритетным и выходит на первый план.

Не секрет, что представительницы прекрасного пола по своей естественной природе моногамные. Они не могут посвящать себя сразу разным мужчинам. По этой причине, если у жены или девушки есть друг, стоит задуматься, может быть, чего-то не хватает во взаимоотношениях.

Существуют ли настоящая дружба между женщиной и мужчиной, каждый из которых состоит в брачном союзе?

Из-за проявления ревности супругов к друзьям, настоящей дружбы между женатыми людьми быть не может, к такому мнению склоняются психологи. Мужчине стоит внимательно посмотреть на существующее общение жены, если у нее есть друг. Такой знак чаще всего означает, что в отношениях ей не хватает чего-то, раз в друзьях у нее мужчина. Тоже самое происходит и наоборот. В случае, если муж не хочет или не может поделиться своими секретами со своей возлюбленной, он рассказывает их подруге.

Такие дружеские отношения крайне опасны, потому что в итоге приводят к разводу супругов. Еще могут быть ссоры из-за ревности и измены.