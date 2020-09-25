Нужно ли и когда говорить девушке, что любишь ее

Для многих людей очень сложно признаваться в любви не только на раннем этапе развития отношений, но и после месяцев и нескольких лет совместной жизни.

Основные советы – нужно ли говорить девушке о своей любви и когда это лучше сделать

Каждый сам решает, когда ему объясниться в любви. Одни считают, что говорить о своей любви раньше месяца знакомства не стоит. А другие предпочитают проверять свои чувства в течение года, прежде чем сказать девушке про свою любовь. Также не стоит говорить о любви сразу после секса или на эмоциях. Но все это только личные мнения.

А вот ученые говорят, что по статистике мужчина может говорить про свою любовь примерно через 3 месяца после знакомства, а вот девушки могут говорить об этом спустя 4 месяца. И это показывает то, что женщины медленнее понимают, что они любят человека. Происходит это потому, что они более педантичны и дольше проверяют свои чувства.

Основные советы:

Психологи говорят, что мужчина не должен ждать, пока его девушка сама скажет ему заветные слова. Ведь обычно женщина ждет, что первым в любви признается мужчина. Да и по статистике в 2/3 случаев так и происходит. Если же мужчина не спешит сделать такой шаг, то вероятно может потерять свою любимую навсегда. Конечно, не стоит торопиться, нужно проверить свои чувства, ведь часто легко принять легкую привязанность за что-то большее. Но если уж мужчина понял, что любит, то нужно сказать об этом без стеснения. При этом не существует никаких конкретных сроков. Каждый человек проходит через определенные этапы, прежде чем осознает, что готов признаваться в любви. И порой женщина первой может сказать о своих чувствах, в то время как мужчина еще не полностью осознал, как он к ней относится. Но не стоит в ответ на признание женщины врать и говорить, что любишь. Стоит сказать честно, что еще не до конца уверен в своих чувствах, которые нужно еще немного проверить. И если девушка умна, то она согласится подождать.

В настоящее время не все люди осознают ценность данных слов и могут признаваться в любви на первом или втором свидании, но зачастую под словом «любовь» они подразумевают простую влюбленность. Поэтому прежде нужно задать себе некоторые вопросы – готов ли человек разделять с конкретной девушкой и радость, и горе, чем может пожертвовать ради нее. И если чувства к женщине действительно сильны, то не стоит их скрывать.