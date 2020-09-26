На какие пальцы можно надевать кольца после развода или смерти мужа

Большой палец соотносится с планетой Марс и считается, что чаще всего на нём носят украшения мужчины. Большой палец символизирует сильные эмоции и воинственную энергию человека, который отстаивает своё мнение. С точки зрения психологии, ношение кольца на этом пальце считается жестом самоутверждения. В народе принято считать, что девушки, надевающие кольцо на большой палец, сообщают окружающим о своей гомосексуальности.

Указательный палец предназначен для украшения человеку с выраженными лидерскими качествами. Обычно это волевая личность, которая обладает рассудительностью, сильной волей и способностью вести за собой других. Однако среди негативных черт стоит отметить манию величия, надменность и сложности с эмоциональным контролем.

На среднем пальце украшения носят люди самоуверенные. Согласно некоторым поверьям ношение обережных колец на среднем пальце способно защитить владельца от порчи и неудачи. Тех, кто надевает кольца на оба средних пальца, считают склонными к фанатизму в плане каких-либо идей и творческих устремлений.

Сейчас безымянный палец традиционно считается отведенным под кольца, надеваемые при бракосочетании. Существовало поверье, что якобы только через этот палец проходит так называемая артерия любви. Но известно и о других значениях колец на безымянных пальцев. Обычно так поступают личности, способные создавать причудливые предметы искусства, склонные к роскоши, актеры и романтические личности.

Ношение кольца на мизинце характеризует владельца как ловкого человека, способного достичь успехов в дипломатии и решении сложных вопросов в бизнесе. Такие люди наделены гибким умом и красноречием.

Что касается правил ношения колец, то нет никаких запретов, ограничивающих ношение кольца на безымянном пальце для незамужних девушек. Существуют, однако, поверья, согласно которым лучше не надевать на этот палец золотые украшения. Традиционно во время помолвки кольцо надевают на безымянный палец. Во время самого бракосочетания его снимают, заменяя свадебным украшением и убирают в шкатулку, чтобы передать во время помолвки или свадьбы детям.

После развода в странах Западной Азии, Восточной Европы и Северной Америки кольцо обручальное просто переодевают с правой руки на левую. Но это не является обязательным, можно просто снять кольцо и положить в шкатулку, сохранив, если есть надежда на возрождение отношений. В некоторых случаях такие кольца переплавляют в другое украшение и сохраняют на память. Некоторые даже продают свадебные кольца, чтобы забыть о прошлом.

После смерти супруга некоторые люди, желая сохранить память, надевают свое украшение и супруга на безымянный палец левой руки. Бывает, что их носят на цепочке либо хранят в одной шкатулке.