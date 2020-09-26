На какие темы можно говорить с парнем на первом свидании

Во время первого свидания, как правило, несколько переживают и парни, и девушки. И не удивительно, ведь нужно найти общие темы для разговора, иначе придётся проводить время в неловком молчании. А это уменьшает шансы для будущей встречи.

Поэтому те, кто уже имеет опыт, стараются подобрать темы, которые могли бы быть интересны партнёру. В общем-то сделать это не сложно. И вот перечень самых распространённых вопросов, которые могут вывести партнёра из стадии молчания.

Автомобили. У многих мужчин они есть. Кто-то гордится своей машиной, а кто-то мечтает купить новую, но всё равно, есть о чём поговорить. Особенно, если автомобиль часто ломается, и запчасти на него стоят довольно дорого. Секс. Конечно, тема довольно интимная и может показаться, что она не совсем подходит для первой встречи. Но в этом случае всё зависит от собеседника, как он умеет преподать тему. Весёлые истории и анекдоты способны поднять настроение, разрядить обстановку и сблизить людей. Компьютерные игры. Многие мужчины в свободное время предпочитают завоёвывать земли, строить здания или разрабатывать стратегии, конечно, не в реальной жизни, а в игре. Вот именно поэтому любая беседа о компьютерных играх покажется им увлекательной, особенно, если девушка знает последние новинки. Кулинария. Согласно стереотипам, кухня является женским делом, но на самом деле многие мужчины очень даже любят готовить. И если даже это не так, то парни, как правило, любят похвалить блюда своей мамы. Ведь всё, что связано с детством, кажется особенно привлекательным. А это значит, что паре уже есть о чём поговорить. Хобби или любимые увлечения. Об этом человек может рассказывать бесконечно долго. Ведь это именно то, что привлекает его в мире. Литература, музыка, танцы, спорт. Разговор об интересах помогает узнать о человеке много нового. А ещё найти общие точки соприкосновения. Путешествия. В этой теме есть два ключа. Если оба собеседника не любят сидеть на месте и стараются при любой возможности выбраться в новое место, то значит, они найдут общий язык. А если путешествовать любит только один, то ему будет о чём рассказать своему партнёру. В этом случае задача заключается в том, чтобы слушать.

На самом деле тем для бесед очень много. Это и внешность, и мода, и профессия, и планы на будущее. И если партнёр заинтересован в продолжении знакомства, то он будет стараться максимально поддерживать разговор. Но если нет, то строить монолог довольно скоро станет скучно. И это тоже показатель, что нужно подумать о другом варианте.