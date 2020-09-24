Какие качества мешают работать продуктивнее и что плохого в трудоголизме

Почему работодатели не любят, когда сотрудники засиживаются в офисе, и как природное упрямство способно разрушить карьеру

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И посчитали среднюю зарплату по городам и профессиям. Средняя зарплата в Брянске в начале осени 2020 составила 41 000 рублей.

За наличие определённых мягких навыков работодатели готовы повысить зарплату. Среди соискателей в цене те, кто обладает эмпатией, эмоциональным интеллектом и даром убеждения.

А вот о том, какие качества мешают работать ‒ рассказал ГородРабот.ру.

Трудоголизм

Трудоголизм ‒ это стремление работать больше всех.

Если возьмёшь на себя все задачи и соберёшь незаконченные дела коллег ‒ рискуешь остаться крайним.

Пока делаешь чужую работу, коллеги ездят на семинары, посещают конференции и учатся.

Выполнение однотипных задач не поможет приобрести новые навыки и добиться успехов на работе.

Кстати, привычку засиживаться после девяти тоже никто не оценит. Современные работодатели считают ‒ если сотрудник остаётся после работы, значит, он попросту не справляется с задачами. Будет сложно доказать обратное.

Перфекционизм

Тебе нравится доводить работу до совершенства. Это неплохо.

Однако если из-за твоего стремления к перфекционизму срываются все сроки, и не только у тебя, но и у коллектива ‒ стоит отказаться от этого качества.

Некоторые перфекционисты отказываются от сложных проектов, чтобы избежать ошибок. Им важно, чтобы каждый проект был выполнен на «отлично».

Однако ошибки ‒ это не плохо. Они помогают учиться чему-то новому, смотреть на вещи под другим углом.

Упрямство

Упрямство не даёт выслушать чужое мнение.

Если хочешь стать профессионалом, нужно научиться прислушиваться к другим и критически относиться к собственным решениям.

Многозадачность

Если будешь браться за всё и сразу ‒ у тебя ничего не получится. Или получится, но криво.

Планируй задачи заранее и распределяй их, чтобы дела не накладывались друг на друга.

Неуверенность

Неуверенность в себе мешает заслужить повышение, да и вообще сделать что-то стоящее.

С неуверенностью надо бороться. Не бойся браться за что-то новое и сложное ‒ это поможет стать увереннее и показать другим, на что ты способен.