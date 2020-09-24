Как осчастливить девушку: неочевидные секреты

Многим парням знакома ситуация, когда они в растерянности от происходящего и не знают, как сделать, чтобы их девушка была счастлива. Во многом этому мешают распространенные стереотипы о якобы женской логике и других чертах, которые будто бы объединяют всех женщин.

Но на самом деле каждый человек уникален, поэтому, пытаясь обрадовать девушку, нужно, прежде всего, видеть в ней такую же личность.

В первую очередь нужно развить в себе навык активного слушания. Бывает, девушке необходимо просто выговориться близкому человеку, доверить какие-то тайны, эмоции и чувства. Необходимо с вниманием отнестись к какому знаку доверия не бояться задавать уточняющие вопросы, чтобы понять, что действительно ей необходимо в этот момент – только выслушать или нужна реальная помощь.

Равновесие в отношениях играет немалую роль. Ни один из пары не должен занимать покровительственную позицию и смотреть на другого сверху вниз.

Надежность. Невозможно чувствовать себя уверенно и спокойно с человеком, который постоянно подводит и не может поддержать в трудной ситуации. Поэтому нужно с вниманием отнестись ко всему, что происходит в жизни девушки, при необходимости предлагать помощь и учится проявлять эмпатию.

Комплименты считаются неотъемлемой частью общения с женщинами. Однако вовсе не обязательно придерживаться распространённых клише. Если хочется отметить оттенок помады, дизайн украшения или фасон обуви, не нужно бояться что, это прозвучит неуместно. Такие слова будут однозначно приятны. Ко всему этому стоит добавить в привычку хвалить близкого человека за какие-то хорошие поступки и достижения. Разумеется, речь не идет о ситуации, когда девушка просто преодолела свои комплексы и надела, может, и не очень изящную, но достаточно теплую шапку, позаботившись о своём здоровье. Речь идет о том, чтобы в процессе общения отмечать то, что она действительно сделала хорошо, и выражать свое одобрение.

Что касается конкретных лайфхаков, то улучшить общение помогут банальные подарки в виде приятных, но необходимых мелочей, приглашения в какое-нибудь место, будь то ресторан или парк. Разумеется, прежде чем привнести такие идеи в отношения, нужно самому выработать привычку бороться с рутиной.