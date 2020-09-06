Какие знаки зодиака любят заниматься огородом

Лето для кого-то отдых, каникулы и долгожданный отпуск. Но для настоящего дачника и огородника летний период является тем временем, когда надо неистово трудиться. А осенью работы становится только больше, ведь теперь нужно собрать весь урожай.

В каком человеке есть дух преданного дачника? Ведь далеко не каждый любит возиться в саду и огороде. Это вопрос можно решить с помощью гороскопа огородника.

5 место – Весы

Весы очень любят природу и все, что с ней связано. Если они с детства помогали своим родителям по саду или огороду, то теперь этому знаку зодиака по плечу любые дачные дела. Даже если Весы решат посвятить свою жизнь даче в зрелом возрасте, то и в этом случае у них не будет проблем, и урожай получится с первого раза на зависть всем дачникам.

4 место – Водолей

В душе Водолеи всегда стремятся к живому, зеленому и природному. Поэтому работа на даче нисколько их не смущает, ведь они готовы часами сидеть над грядками и полоть, поливать и сажать. Также они очень ответственно подходят к тому, что делают, и дачный вопрос не является исключением. Их трудолюбие и усидчивость на огороде творят настоящие чудеса.

3 место – Рак

Раки даже не замечают за собой, что они преданные дачники. Будучи маленькими, эти люди много времени любят проводить в саду и огороде. Начиная с маленькой клумбы или короткой грядки, Раки не могут остановиться и уже начинают думать о том, как обустроить весь огород. Их урожай всегда удачен, любые посадки легко растут, а сорняки выпалываются в два счета.

2 место – Близнецы

Близнецы вообще любят красоту и эстетику и получают удовольствие от того, что что-то улучшают или создают. Из-за этого они являются настоящими садоводами, огородниками и дачниками. Для них недопустимо, чтобы в саду было недостаточно цветов, чтобы в огороде было мало фруктовых деревьев. Мечтая об идеальном дворе, они делают все возможное, чтобы получить сад и огород мечты.

1 место – Овен

Овны искренне любят природу и животных, они имеют большой запас энергии, и благодаря этому они полностью отдаются обустройству дачи. Они любят держать все под контролем и поэтому активно принимают участие в посадке, сборке, поливе, прополке. И ведь после всех дачных работ Овны нисколько не устают, они получают удовлетворение от проделанной работы. Эти люди очень упорны и настойчивы, и потому не желают мириться с неудачным урожаем. Они сделают все, чтобы их сад и огород были лучшими в округе.