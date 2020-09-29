Почему женщинам нельзя поднимать тяжести

В настоящее время прекрасные дамы порой берут на себя очень много, по сути, делают то, что должны делать мужчины, а не женщины. А именно занимаются тем, что берут на себя роль добытчика семьи, потому в итоге им достается не самая легкая работа. В том числе таскание тяжестей, а это оказывается довольно губительно для женского здоровья.

Природа сделала так, что женское тело более слабое, чем мужское, более хрупкое. Если часто носить тяжелые вещи, а иногда хватает и одного раза, то позвоночник будет искривляться, создавая грыжи, из-за которых постоянно будет плохое самочувствие, неприятная скованность движения, а затем операция. В качестве не самого лучшего следствия появляются трудности с сосудами, становится тяжело с кровообращением, и терпеть приходится многим органам организма. Матка может опуститься, если много раз напрягать область таза, почки становятся ниже, в стенках вен может сформироваться тромб или они вообще могут расшириться в нижних конечностях, нарушая кровоток, тем самым приводя к варикозной болезни.

Довольно часто так бывает, что на работе так и просят помочь что-то поднять и перенести. Здесь нужно знать свои пределы и права. Носить можно вещи не тяжелее десяти килограмм. И то, чем меньше весит груз, тем лучше для здоровья и дальнейшего самочувствия. Если на работе заставляют носить больше необходимого, то работодателя нужно привлечь в суд для того, чтобы отстоять свои права.

Туловище женщины устроено так, что во внутренностях все растет до двадцати или двадцати двух лет. До этого времени девочки только превращаются в женщин, в этот момент они особенно хрупки и любое действие с тяжестями несет в себе угрозу повредить позвоночник или поспособствовать тому, чтобы шейка матки опустилась, что приводит к трудностям с родами. Это касается любого рода деятельности, рюкзаки это или штанга в зале.

Особенно не стоит заниматься силовыми упражнениями, или вообще как-либо напрягаться во время месячных.

Активная деятельность влияет на мышцы матки, тем самым способствуя частым сокращениям, из-за которых появляется больше крови, которая может попасть в нежелательное место, вызывая гинекологические заболевания.

Еще хуже женщинам с беременностью, их кости становятся более слабыми и их несложно сломать, более того, им и так тяжело, а добавочный груз однозначно запрещено брать на себя. Результат не заставит себя ждать и проявится в виде болезненных ощущений в спине, в области таза, матки, боли в голове увеличения давления, а в худшем случае – потеря ребенка.

Максимум, который можно на себя брать в таком состоянии, должен быть меньше трёх килограмм и то заниматься таким минимально, лучше положиться на тех, кто рядом.