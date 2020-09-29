Для женщин

Почему женщинам нельзя поднимать тяжести

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В настоящее время прекрасные дамы порой берут на себя очень много, по сути, делают то, что должны делать мужчины, а не женщины. А именно занимаются тем, что берут на себя роль добытчика семьи, потому в итоге им достается не самая легкая работа. В том числе таскание тяжестей, а это оказывается довольно губительно для женского здоровья.

Природа сделала так, что женское тело более слабое, чем мужское, более хрупкое. Если часто носить тяжелые вещи, а иногда хватает и одного раза, то позвоночник будет искривляться, создавая грыжи, из-за которых постоянно будет плохое самочувствие, неприятная скованность движения, а затем операция. В качестве не самого лучшего следствия появляются трудности с сосудами, становится тяжело с кровообращением, и терпеть приходится многим органам организма. Матка может опуститься, если много раз напрягать область таза, почки становятся ниже, в стенках вен может сформироваться тромб или они вообще могут расшириться в нижних конечностях, нарушая кровоток, тем самым приводя к варикозной болезни.

Довольно часто так бывает, что на работе так и просят помочь что-то поднять и перенести. Здесь нужно знать свои пределы и права. Носить можно вещи не тяжелее десяти килограмм. И то, чем меньше весит груз, тем лучше для здоровья и дальнейшего самочувствия. Если на работе заставляют носить больше необходимого, то работодателя нужно привлечь в суд для того, чтобы отстоять свои права.

Почему женщинам нельзя поднимать тяжести

Туловище женщины устроено так, что во внутренностях все растет до двадцати или двадцати двух лет. До этого времени девочки только превращаются в женщин, в этот момент они особенно хрупки и любое действие с тяжестями несет в себе угрозу повредить позвоночник или поспособствовать тому, чтобы шейка матки опустилась, что приводит к трудностям с родами. Это касается любого рода деятельности, рюкзаки это или штанга в зале.

Особенно не стоит заниматься силовыми упражнениями, или вообще как-либо напрягаться во время месячных.

Активная деятельность влияет на мышцы матки, тем самым способствуя частым сокращениям, из-за которых появляется больше крови, которая может попасть в нежелательное место, вызывая гинекологические заболевания.

Еще хуже женщинам с беременностью, их кости становятся более слабыми и их несложно сломать, более того, им и так тяжело, а добавочный груз однозначно запрещено брать на себя. Результат не заставит себя ждать и проявится в виде болезненных ощущений в спине, в области таза, матки, боли в голове увеличения давления, а в худшем случае – потеря ребенка.

Максимум, который можно на себя брать в таком состоянии, должен быть меньше трёх килограмм и то заниматься таким минимально, лучше положиться на тех, кто рядом.

А как часто носите тяжести вы?

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