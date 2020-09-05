Шапка-ушанка в гардеробе женщины: с чем носить

Такой вид головного убора как шапка-ушанка стал очень популярен в последние годы. Носят не только мужчины, но и женщины, которые по достоинству оценили ее возможности. Во-первых, она теплая. Во-вторых, подходит к любому типу лица. В-третьих, скрывает недостатки. Например, широкий лоб, массивный подбородок, выступающие скулы.

С чем носить шапку-ушанку?

Подходит головной убор практически под все, но идеально сочетается с такими вещами, как:

Меховые жилеты.

Парки, но не объемные.

Пальто.

Кожаные и спортивные куртки.

Свитера.

Кардиганы.

Длинные пуховики.

Короткие куртки.

Дубленки.

Нужно осторожно носить шапку-ушанку с шубой или полушубком, чтобы не превратиться в медвежонка. Чтобы образ не выглядел перегруженным, надо выбирать не массивные модели шубы и шапки.

Рекомендации экспертов

Не стоит делать декор одновременно на головном уборе и верхней одежде. Лучше выбрать что-то одно.

Куртка должна совпадать по цвету и фасону с шапкой. Например, для кожаной куртки подбирается ушанка с кожаными вставками, для дубленки – с замшевыми.

Вязаные ушанки подходят больше молодым девушкам, а стильные скандинавские принты красиво дополняют спортивный стиль.

Невысоким девушкам подходит шапка небольшого объема. Полноватым барышням также стоит остановить свой выбор на таких ушанках, чтобы не выглядеть слишком громоздко.

Дамам зрелого возраста подойдут кожаные и замшевые ушанки, которые позволяют выглядеть стильно и солидно.

Разные виды ушанок и одежда: советы по подбору

Кожаные модели часто обрамляют меховыми натуральными вставками, подходят под классический и женственный стиль. Если же вставки сделаны из искусственного меха, тогда они идеально впишутся в спортивный стиль.

Кожаные ушанки подходят под пальто всех фасонов, кожаные куртки, парки, пуховики, «дутики», полушубки, дубленки, меховые жилеты. Нужно отказаться от горнолыжных и спортивных курток.

Шапка-ушанка из чернобурки или песца будет привлекать внимание всегда. В таком уборе для головы будет всегда тепло, даже при очень низких температурах.

Носят подобные ушанки с элегантным пальто, полушубком из короткого меха, пуховиками (короткими и средней длины), кожанками, дубленками, у которых есть вставки из каракуля. Отлично будут смотреться шапки с куртками оверсайз, безразмерными пальто, вязаными вещами, парками, объемными шубами, у которых длинный мех. Необходимо избегать большого количества декора, ярких принтов и аксессуаров.

Ушанка из соболя выглядит дорого, стильно и очень солидно. Носить можно с пуховиками, кожаными куртками, полушубками, дубленками и пальто.

Выбирая такой вил шапки, необходимо учитывать комплекцию, зимний вид верхней одежды, рост и особенности собственного стиля.