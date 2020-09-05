Шапка-ушанка в гардеробе женщины: с чем носить

Такой вид головного убора как шапка-ушанка стал очень популярен в последние годы. Носят не только мужчины, но и женщины, которые по достоинству оценили ее возможности. Во-первых, она теплая. Во-вторых, подходит к любому типу лица. В-третьих, скрывает недостатки. Например, широкий лоб, массивный подбородок, выступающие скулы.
С чем носить шапку-ушанку?
Подходит головной убор практически под все, но идеально сочетается с такими вещами, как:
- Меховые жилеты.
- Парки, но не объемные.
- Пальто.
- Кожаные и спортивные куртки.
- Свитера.
- Кардиганы.
- Длинные пуховики.
- Короткие куртки.
- Дубленки.
Нужно осторожно носить шапку-ушанку с шубой или полушубком, чтобы не превратиться в медвежонка. Чтобы образ не выглядел перегруженным, надо выбирать не массивные модели шубы и шапки.
Рекомендации экспертов
- Не стоит делать декор одновременно на головном уборе и верхней одежде. Лучше выбрать что-то одно.
- Куртка должна совпадать по цвету и фасону с шапкой. Например, для кожаной куртки подбирается ушанка с кожаными вставками, для дубленки – с замшевыми.
- Вязаные ушанки подходят больше молодым девушкам, а стильные скандинавские принты красиво дополняют спортивный стиль.
- Невысоким девушкам подходит шапка небольшого объема. Полноватым барышням также стоит остановить свой выбор на таких ушанках, чтобы не выглядеть слишком громоздко.
- Дамам зрелого возраста подойдут кожаные и замшевые ушанки, которые позволяют выглядеть стильно и солидно.
Разные виды ушанок и одежда: советы по подбору
Кожаные модели часто обрамляют меховыми натуральными вставками, подходят под классический и женственный стиль. Если же вставки сделаны из искусственного меха, тогда они идеально впишутся в спортивный стиль.
Кожаные ушанки подходят под пальто всех фасонов, кожаные куртки, парки, пуховики, «дутики», полушубки, дубленки, меховые жилеты. Нужно отказаться от горнолыжных и спортивных курток.
Шапка-ушанка из чернобурки или песца будет привлекать внимание всегда. В таком уборе для головы будет всегда тепло, даже при очень низких температурах.
Носят подобные ушанки с элегантным пальто, полушубком из короткого меха, пуховиками (короткими и средней длины), кожанками, дубленками, у которых есть вставки из каракуля. Отлично будут смотреться шапки с куртками оверсайз, безразмерными пальто, вязаными вещами, парками, объемными шубами, у которых длинный мех. Необходимо избегать большого количества декора, ярких принтов и аксессуаров.
Ушанка из соболя выглядит дорого, стильно и очень солидно. Носить можно с пуховиками, кожаными куртками, полушубками, дубленками и пальто.
Выбирая такой вил шапки, необходимо учитывать комплекцию, зимний вид верхней одежды, рост и особенности собственного стиля.
У вас есть в гардеробе шапка-ушанка?