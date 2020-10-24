Главные преимущества блондинок

По словам большинства мужчин, девушки со светлыми волосами считаются более привлекательными. Чтобы соответствовать общепринятым стандартам, девушки осветляют свои волосы. Такого же мнения придерживалась Мэрилин Монро. Ведь это не удивительно. Актриса стала успешной после того, как перекрасила волосы и стала блондинкой. Есть несколько причин, по которым девушки красят волосы в светлый тон.

Веселый нрав

Многие полагают, что блондинки всегда ходят в хорошем настроении. И поэтому модницы, перекрасившие волосы, стараются поддерживать имидж и образ «веселой девушки».

Глупость

По словам психологов, цвет волос никак не влияет на уровень интеллектуальности. Как и брюнетки, блондинки могут занимать высокие должности, достигать успехов, получать высокие отметки в учебе и побеждать на научных конкурсах и семинарах.

Появление седины

Девушкам со светлыми волосами необязательно беспокоиться о такой проблеме как седина. В отличие от брюнеток, на блондинках седина почти незаметна. По статистике брюнетки вынуждены чаще красить волосы, чем девушки с золотистыми локонами.

Густота шевелюры

В отличие от темных волос, светлая шевелюра намного гуще. Кроме густоты, волосы блондинок растут быстрее и выглядят роскошнее.

Быстрый рост

При осветлении волос отросшие корни испортят прическу. Из-за быстрого роста волос блондинкам приходится часто красить и делать стрижку. Вдобавок короткая и светлая стрижка смотрится привлекательнее.

Использование сухого шампуня

Такое косметическое средство, как сухой шампунь выпускается в форме порошка. На темных локонах шампунь будет выглядеть не эстетично, напоминая перхоть. А при светлых волосах средство не так заметно. И поэтому шампунь больше всего подходит блондинкам.

Индивидуальность

По статистике не каждая девушка может похвастаться натуральными белокурыми локонами. И поэтому можно сказать, что натуральные блондинки особенны и умеют выделяться среди толпы. Они привлекают к себе внимания золотистыми и роскошными волосами.

Загар

Девушки со светлой прической любят загорать. И это неудивительно. Поскольку загар сочетается со светлой шевелюрой.

Невероятность стиля

В отличие от брюнеток, блондинки могут быстро менять образ. Для придания индивидуальности стилисты советуют перекрасить корни в темный цвет.

Сочетаемость с одеждой

Белокурые девушки могут носить одежду любого цвета. Вне зависимости от выбора девушки будут выглядеть просто идеально. Главное, не стоит забывать сочетаемость оттенков между собой.

Всем мужчинам нравятся блондинки

Современных мужчин больше всего привлекают девушки со светлыми локонами. И поэтому, перекрасив волосы, есть шанс встретить своего суженого.