Мужчина сделал предложение руки и сердца: стоит ли принимать его и выходить замуж

Свадебная церемония — это дело тонкое и очень важное. В жизни случается и так, что после того как молодой человек сделал предложение руки и сердце, девушка начинает сомневаться и не знает какой выбор предпринять.

Замужество относится к категории важных моментов для каждой молодой особы. Но есть и ряд нелепых причин, которые сбивают с толку молодую барышню. Если неправильно выбрать себе спутника, то есть шанс заполучить разочарование.

Первая причина — важность социального статуса молодого человека. Если мужчина реализовался в социальной сфере, то значит, у него есть фундамент под ногами. Иными словами, девушки падки на тех мужчин, которые популярны и востребованы среди других женщин и окружения в целом. Не обязательно, чтобы он был безумно богатым. Достаточно иметь ум, харизму и обаяние. В данной ситуации говорит не сердце девушки, а скорее её стремление заполучить то, на что все обращают внимание. Но такой выбор не принёсет долгожданного семейного счастья и благополучия.

Вторая причина — мужчина очень привлекательный. Фигура, лицо, походка и внешний вид имеют ключевое значение. Всё дело в инстинктах. Девушек всегда привлекают стильные, высокие и сильные мужчины. Красота человека сбивает с толку, но никто не даёт гарантии, что душа также красива как внешний образ. Делать выбор в пользу мужчины, который просто красив — настоящая глупость. Красота со временем уходит и блекнет, а вот человек остаётся. И будет ли он привлекателен спустя долгие годы, остается загадкой.

Третья причина — давление со стороны родителей. Раньше к замужеству относились куда более серьезно. Тем не менее, и сейчас в современном мире уделяют большое внимание этому факту. Особенно настойчивы в этом плане родители, которые давят на своих детей, чтобы те поскорее женились. А то и сами берутся искать партнёра. Хорошо, если человек подходящий, а так мучиться придется.

Четвёртое правило — влияние по стороны окружения и близких друзей. Когда все лучшие подружки давно выскочили замуж и родили деток, то глядя на такую картинку, каждая девушка сама захочет примерить на себя роль примерной жены и хорошей матери. К тому же эти самые подружки могут время от времени докучать, мол, «чего в старых девах засиделась». Из этого следуют скоропалительные решения, как можно скорее выскочить замуж за первого встречного. А что если первый попавшийся окажется не мил?

Иногда девушки выходят замуж по причине того, чтобы загладить внутреннюю душевную боль и забыть прежние отношения. Хороший секс тоже подталкивает к выводу, что мужчина достоин быть партнёром не только в сексуальном плане, но и будет неплохо смотреться в роли потенциального жениха.

Страх остаться в одиночестве толкает многих женщин в ЗАГС. На сегодняшний день остаться одной — это неподобающе. Но такая позиция абсолютно неправильная и не принесёт успеха в личных отношениях. Это будет скорее похоже на пытку.

Причин, по которым не стоит бросаться под венец, достаточно, поэтому каждой девушке следует всё хорошенько обдумать, прежде чем выходить замуж скоропалительно, а потом рыдать ночами в подушку и кусать локти.