Разрешено ли проводить крещение человека во второй раз

Крещение считается одним из самых главных таинств в жизни каждого христианина. Большинство людей задается вопросом: «А можно ли повторно креститься?» Желания и причины у людей бывают разные. Некоторые полагают, что после повторного крещения можно снять сглаз, порчу или наложенное проклятье. Другие же хотят просто поменять имя. Есть те, кто полагает, что с новым именем появится новая жизнь, а старые проблемы уйдут прочь.

Существует ряд определенных церковных правил.

Крещение – это одно из семи церковных таинств

Во время процесса крещения человек три раза окунается в воду, произнося имя «Пресвятой Троицы – Отца, Сына и Святого Духа». После первого крещения, человек словно перерождается для вечной жизни, поэтому креститься второй раз смысла не имеет. Каждый верующий человек должен быть крещенным.

Крещение едино

Человек рождается только один раз, значит, и путь в вечную жизнь он должен пройти единожды. Церковь запрещает креститься повторно.

Таинство Крещения – это вера в Троицу

Таинство крещения не избавляет от проблем в жизни и не борется с магической силой или порчей. Если человек верующий, то ему не страшны всякие проклятья и черная магия. Каждый православный человек под защитой церкви и самого Господа.

Разрешено ли проводить крещение второй раз, если первый раз таинство происходило в домашней обстановке

Нередко крестят взрослых и детей в домашней обстановке. Чаще всего такие ситуации происходят в небольших поселениях или в деревнях. Многие люди не желают ехать в церковь ради такого мероприятия и зовут на помощь бабушек по соседству. Если человека в первый раз крестили дома, то повторно провести обряд в церкви разрешается. Если человека крестил не священнослужитель, то нужно обязательно провести в дальнейшем обряд в храме.

Для священнослужителя грехом является следующее: повторное крещение, при условии, что первое было истинным; отказ священника от совершения обряда, если первый раз был неистинным и совершен еретиком или раскольником.

Если креститься второй раз, изменится ли Судьба человека

если задать такой вопрос священнику, то он ответит, что «Судьба человека известна только одному Всевышнему!»;

Судьбой может распоряжаться только сам Господь;

крещение во второй раз считается грехом, который впоследствии придется отмаливать.