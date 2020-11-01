К каким проблемам в браке нужно готовиться заранее

Раньше к браку относились более серьёзно. Развод осуждался в обществе и страдала от этого преимущественно женщина. Ведь это ей приходилось носить звание «разведёнка».

Сейчас тем, что пара приняла решение расстаться, никого не удивишь. Многие мужчины воспитывают чужих детей, в то время, когда их собственные растут без отца или под присмотром постороннего человека. Можно сказать, что всё перемешалось и институт брака обесценился.

Но с чем это связано? Может быть, люди стали слишком требовательными друг к другу? А, может быть, они забыли, что для «притирки» требуется время и нужно проявить терпение, чтобы заслужить настоящее счастье?

Во-первых, в браке сразу нужно принять во внимание, что любовь и влюблённость — это разные вещи. И теперь придётся считаться с мнением второй половинки. Пусть раньше партнёр старался скрыть своё недовольство или промолчать, если его что-то не устраивало. Но теперь он понимает, что если не проговаривать своих чувств, то можно остаться обделённым. Ситуация изменяется и это нужно понимать как мужу, так и жене.

Следующей причиной, из-за которой разрушаются семьи, является то, что женщина или мужчина никак не могут отойти от своих родителей. Но сделать это необходимо для того, чтобы обрести собственную, настоящую семью.

Если во время встреч и свиданий молодые люди не знали печали и забот, то вот в семейной жизни им придётся самостоятельно налаживать быт. Конечно, это не так увлекательно, как прогулки под луной, но нужно принять, что это просто иначе.

И если сами партнёры не заинтересованы в налаживании совместной жизни, то никто кроме них это сделать не сможет.

Конечно, люди встречаются в том возрасте, когда у них уже есть устоявшиеся привычки и взгляды. Менять их не бывает сложно. Но до конца узнать партнёра полностью невозможно, это происходит на протяжении всей жизни.

Семья – это ответственность друг за друга и за детей. А ещё за родителей, которые будут стареть, и требовать всё больше внимания.

Нужно знать, что развод – это травма. И каким бы жёстким и черствым не был человек, для него этот шаг не может пройти бесследно. Поэтому и решаться на него нужно только в очень крайних случаях.

Человеку иногда нужно побыть наедине с собой. А в семье это сделать проблематично, особенно если есть дети. Поэтому нужно давать друг-другу возможность отдохнуть, заняться любимым занятием.

После того, как мужчина добился женщины, от него становится сложно что-то получить.