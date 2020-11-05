Мелисса Маккарти делится личными секретами, как выглядеть привлекательно девушкам с пышной фигурой

Мелиссе Маккарти исполнилось пятьдесят лет, но, тем не менее, она выглядит сексуально и очаровательно. Она никогда не могла подумать о том, что когда-то прославится и станет мировой актрисой. А сейчас она знаменитая и всеми любимая артистка, у которой есть достаточное количество наград. Свою карьеру девушка начала, выступая в клубах, где представляла себя, как комика.

Дебют в кинематографе состоялся, когда Мелиссу пригласили сыграть небольшую роль в телевизионном проекте «Дженни», который транслировался на телеканале NBC. Путь к успеху был долгим и тернистым. Не всегда все в жизни девушки складывалось удачно, но актриса не сдавалась и двигалась вперед к мечте. Настоящая слава пришла к Мелиссе, когда она снялась в киноленте «Девичник в Вегасе». Тогда проект стал культовым и собрал триста миллионов долларов.

Внешность Мелиссы привлекательная. Девушка очень обворожительная, хотя у нее далеко не идеальная фигура, а наоборот достаточно пышные формы. На своем примере она доказала, что не обязательно иметь идеальную и спортивную фигуру, чтобы добиться успехов и прославиться.

Мелисса в одном из интервью сказала, что ее устраивает внешность и пышные формы, и меняться ради кого-то не намерена. Если кому-то что-то не нравится, то он может выбрать кого-то другого.

В процессе построения карьеры Мелисса научилась выгодно подчеркивать свои достоинства и скрывать недостатки. В ее гардеробе можно обнаружить наряды сдержанного кроя длины миди или макси. Есть также разнообразные брючные костюмы. Девушка надевает их как в повседневной жизни, так и выходя на красную дорожку.

Девушка хорошо знает, что нужно выделить в фигуре, а что лучше спрятать. Ее тип фигуры — песочные часы. Обладательницам такой фигуры нужно делать акцент на талии. Для этого можно использовать контрастный пояс. Девушка не боится носить яркие и цветастые платья, несмотря на то, что существует мнение, что темный цвет одежды стройнит. Пышным девушкам разрешается также надевать наряды с геометрическими рисунками. Не стоит загонять все под одну картинку, где будет преобладать только серость и темные цвета.

В последнее время актриса прилично сбросила вес и выглядит еще привлекательнее, чем раньше, восхищая публику своей нестандартной фигурой в роскошных образах.

Мелисса утверждает, что для того чтобы быть успешной и счастливой, не обязательно иметь осиную талию и накаченный пресс. Достаточно правильно подбирать гардероб, любить свое тело и внешность.