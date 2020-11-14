Роль содержанки или законной жены: что привлекает женщин сегодня?

Мужчина, целиком и полностью обеспечивающий себя, партнершу, детей и родителей является, пожалуй, одним из наиболее распространенных и навязанных стереотипов. Более того, давление в данном вопросе оказывается и на женщин, которым с детства твердят о финансовой важности удачного брака. Спустя определённое время обязательно возникают ситуации, когда женщины вынуждены находить для себя ответ о том, как же вести себя с партнером. Кто-то стремится к официальному браку, кто-то довольствуется продолжительным сожительством, кого-то устраивает лишь финансовое обеспечение существования. Вариантов взаимоотношений не счесть, однако какие можно с уверенностью назвать наиболее благоприятными для современной женщины?

Разумеется, каждый делает свой самостоятельный выбор, основываясь на жизненном опыте, отношениях родителей в семье, окружение и на многие другие параметры. Среди распространённых плюсов для начинания роли содержанки, женщины выделяют следующие:

Финансовая безопасность (или кажущаяся таковой). Собственно, данная цель и является основной для принятия подобного решения. Далеко не каждый мужчина с высоким достатком стремится к официальным отношениям. Такие готовы взять на себя все расходы, взамен на физическое удовлетворение, каплю общения и отсутствие обязательств. Минимальная ответственность. Подобные отношения в подавляющем большинстве не предполагают равенство ролей, а потому бытовые вопросы, сферы развлечения, передвижения, и многое другое ложится полностью на плечи мужчины. Нет и домашнего хозяйства, беспокойства о детях или волнительных отношений со свекровью. Масса свободного времени. Данный пункт логично и последовательно вытекает из предыдущих. Потому как, если не нужно ни о ком, кроме себя, беспокоиться, то сутки становятся в разы длиннее. Очевидные требования от мужчины. Роль содержанки не предполагает неясности или недоговорённости. Здесь не стоит ожидать томных смущающихся взглядов или бесконечный поток комплементов. Женщина должна выглядеть внешне притягательной, удовлетворять физические потребности, не доставлять проблем мужчине.

Впрочем, любые ситуации, к счастью или к сожалению, имеют различные точки зрения. Потому не стоит удивляться, что подобные взаимоотношения являются не только взаимовыгодными, но и приносят ряд неудобств.

Женщина не выражает свое мнение, не потому что ей не разрешают, а потому что считает себя для этого недостойной. Полное финансовое обеспечение рано или поздно начинает эмоционально давить и приводит к выгоранию. Отсюда ощущение обязанности и скованности.

Мужчина использует женщину ради достижения аморальных целей. Каждый человек имеет определённые границы дозволенности, которые обсуждаются как в начале отношений, так и на всем их протяжении. Понятно, что у содержанок не спрашивают, что они хотят или к чему стремятся. Порой, такие девушки – исключительно инструменты.

Социальное давление. В современном обществе активно пропагандируется институт семьи, а потому девушки-содержанки не пользуются поддержкой близких и друзей. Отмеченный факт приводит к каждодневному одиночеству и возникновению депрессивных мыслей.

Конечно, всем понятны желания о финансовом благополучии, которое, порой, достигается любыми способами. Однако, подавляющее большинство женщин предпочитает строить стандартные отношения, основанные на эмоциональной близости. Среди причин этому выделяют следующие:

Чувственное удовлетворение. Такие женщины ощущают себя на своем месте рядом с глубоко любимым партнером, с которым они общими силами строят крепкий союз. Муж воспринимается, как основной источник ласки, заботы, поддержки и понимания. Всесторонняя безопасность. Официальный брак, построенный на любви, предполагает союз как эмоциональный, так и физический, интеллектуальный, финансовый. Отсюда образуется семья – едино работающая система. Сексуальная близость. В подобных отношениях, если они здоровые и обоюдные, не может быть место агрессии или насилию. Мнения и женщины, и мужчины равновесны в принятии решений, а потому все эксперименты комфортны и приятны.