5 признаков того, что пора избавляться от своей сумки

Сумка — любимый и важный женский аксессуар. И каждая девушка желает выглядеть более красиво, выделяться из толпы. Правильно подобранная сумка прекрасно справляется с этой задачей.

А как понять, что любимая сумка давно потеряла ту самую эффектность?

Обильное количество шипов и клёпок

Многие девушки пытаются подчеркнуть свою гламурность сумкой, полностью забитой шипами и клёпками. И речь идёт не о Valentino, а о более готических вариантах. Доказывать свою брутальную силу подобными видами тяжёлых сумок — не лучший способ. Лучше остановить свой выбор на простой, лёгкой, но женственной сумочке.

Принт классической картины

Недавно Louis Vuitton выпустил сумки с принтами в виде картин из Эрмитажа и Лувра. Модные глянцевые журналы не успели поведать всю правду о данной коллекции, как уже каждая первая женщина начала знакомить мир с сумкой с классическим принтом. В результате чего подобное быстрое копирование друг друга переросло в верх безвкусицы. Классику следует оставить в галереях и истории, сумки по-своему прекрасны и без подобных картин.

Сумка похожа на дискошар

Гламур давно вышел из моды, ненадолго конечно, но всё же. Сейчас лучше отдать предпочтение сумочкам в стиле барокко или простым моделям с декоративными вышивками, завитками, как у Dolce & Gabbana. Подобного рода сумки наиболее актуальны и привлекательнее, чем дискошар в руке.

Сумка из «стеклянной» кожи

Миниатюрный клатч из «стеклянной»(глянцевой) кожи — замечательно, но вот сумку подобного рода приобрести в оригинале сложно. Подделка сейчас не в моде, лучше купить хорошую, практичную, привлекательную и недорогую модель, чем пытаться угнаться за имитацией брендов и хвастаться небрежной подделкой.

У подруг точно такая же сумка

Если у знакомых появилась похожая или точно такая же сумка, следует незамедлительно задуматься о замене модного аксессуара на другую более свежую модель. Потому что, если та или иная модель обрела быструю популярность, это сигнал о скорейшем уходе тренда из моды. Модницам нужно идти впереди тенденций, а не плестись на хвосте. Необходимо учитывать подобное, научиться просчитывать ситуацию на несколько шагов вперёд: тогда можно не опасаться «модного приговора» и смело «выгуливать» привлекательную сумочку.