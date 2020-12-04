В чем плюсы и минусы искусственного меха

Споры об использовании искусственного меха в модной индустрии не прекращаются. Сергей Столбов, занимающий пост Президента российского пушно-мехового союза, сообщает, что продажи упали на 20-25 %. При этом цифра не отразилась на масштабном производстве.

Одновременно бренды один за другим объявляют о своем отказе в применении натурального меха популярных животных. Решения звучат как нечто само собой разумеющееся.

В Соединенных Штатах Америки тенденция отказа от натурального меха берет свое начало в 2000-х годах. В то время супруги состоятельных мужчин стали покупать шубы из ненатуральных материалов. Внешний вид женщин от этого не терял привлекательности и богатства. Общество воспринимало такой шаг в качестве защиты животных.

Возможно, отказ модных домов от дорогого природного меха связан с маркетинговым ходом или неизбежностью. Продажи изделий из меха бренда Gucci составили 0,2%, после чего компания объявила о новой меховой политике. Движение по защите животных приобрело новый статус и размах. Многие бренды (Chanel, Armani, Gucci) объявили о прекращении использования натурального меха.

В чем вред искусственного изделия

Немногие задумываются о вреде от использования ненатурального материала. На первый взгляд, животные не страдают, и все должно обстоять наилучшим образом. Однако для производства синтетического меха используют такие материалы как акриловые полимеры, полиэстр. Вещества содержат в составе продукты нефтепереработки и химии.

Изделие из ненатурального меха подлежит утилизации. При этом продолжительность процесса распада синтетического материала сравним со временем разложения бутылки из пластика. Выброшенные вещи наносят урон окружающей среде.

Достоинства натурального меха

Красивый и теплый натуральный мех отличается износостойкостью. Меховые изделия способны прослужить до 20 лет, не теряя внешнего вида. Стоимость таких изделий значительно выше. Главным преимущество вещи из натурального меха в том, что ее можно переработать.

Что выбрать?

Самым оптимальным вариантом в сложившихся условиях можно считать экошубу, получившую название «чебурашка».

Легкие, удобные и теплые вещи спасают в непогоду и сохраняют жизнь зверькам. Изделия не требуют особого ухода и привлекают покупателей невысокой ценой. Но выбор меха по-прежнему остается индивидуальным решением.