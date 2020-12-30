Домашние питомцы: почему кошки лучше собак

Долгий спор насчет того, какое домашнее животное лучше, наверное, никогда не закончится. Ведь и кошки, и собаки имеют свои плюсы. Но все же, в некоторых вещах, кошки превосходят собак во многом.

Хозяин – особенный человек

Многие убеждены, что коты любят своих хозяев только за еду, которую им дают. Однако, все совсем не так. Недавно проведенное исследование поведенческих процессов показало, что кошкам крайне важно взаимодействовать с человеком, чем еда, игрушки и вкусности. Собаки могут проявлять дружелюбие ко всем, а кошки только к своему любимому хозяину.

Кошек дешевле содержать

Небольшой организм кошки требует немного еды. Да, есть собаки мелких пород и едят они даже меньше чем кот, но корм для таких животных в разы дороже. А помимо еды, они требуют одежду, постоянные визиты к ветеринару.

Кошки живут дольше

Расставаться с любимыми питомцами ужасно невыносимо. Поэтому, продолжительность жизни питомца, в первую очередь, важна хозяину. Домашние кошки могут жить от 13 до 17 лет, в то время как собаки от 10 до 13. Конечно, среди и тех, и тех есть свои исключения, но все же, кошки живут намного дольше собак.

Кошка повышает интеллект человека

Благодаря многочисленным тестам, выяснилось, что владельцы кошек умнее, чем собак. Однако, хозяева собак обладают общительными и социальными навыками.

Кошки не требуют дополнительной уборки

Все, что требует кошка – уход за шерстью и лотком. Собаке же требуется мыть лапы каждый раз после прогулки. Вдобавок, коты очень чистоплотные животные, они не будут топтаться на полу, носить на кровать слюнявую кость. Даже во время еды собаки оставляют за собой больше грязи, чем кошки. Стоит заметить, что котов почти не надо мыть – они сами прекрасно справляются с этой задачей.

Кошки в несколько раз тише

Конечно, бывают такие периоды, когда на кота нападает сильное и непреодолимое желание побегать за кем-то, но они никогда не будут лаять ночью или, когда хозяина нет дома днем. Кошки не будут выть, рычать, а также производить какого-либо шума.

Кошки не пахнут

Многие собаки после прогулки в дождливую погоду могут запахнуть мокрой шерстью, а этот не очень приятный запах заставит многих людей закрыть нос. Вдобавок, изо рта тоже у собак пахнет не очень вкусно, им нужно регулярно чистить зубы. Кошки же, как было сказано, очень чистоплотные животные, они постоянно вылизывают себя, чтобы выглядеть красиво, также они не будут постоянно пытаться облизать лицо.

Каждый человек вправе сам выбирать, какое животное он любит больше всего.