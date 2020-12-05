Есть ли связь между количеством любовников и шансом выйти замуж

Каждая девушка мечтает встретить возлюбленного и выйти замуж. Первый вопрос при встрече подруг, которые не общались долгое время: «Ты замужем?»

Выйти замуж – это звучит как некая цель, которую нужно достигнуть. А вот стремление человека создать семью предполагает более крепкие и ответственные отношения.

Для создания семьи требуется постоянная забота, внимание, помощь, понимание. В семейных отношениях не бывает выходных. А вот фраза выйти замуж предполагает одноразовое действие. Вышла и все закончилось. Можно не следить за собой, перестать заниматься саморазвитием, уделять меньше внимания любимому человеку. Но, как ни странно, достаточно изменить термин, и появится человек за которого не просто захочется выйти замуж, а с которым появится желание создать счастливую семью.

А что касается вопроса: «Влияет ли количество встреч на шанс вступить в брак?» ответ очевиден: конечно – нет. На возможность создать семью – да.

А все потому, что вступить в узы брака не так уж сложно. Стоит только поставить цель и найти пути ее реализации. Существуют целые тренинговые программы, обучающие как достичь этой цели. Да и манипулятивные техники еще никто не отменял.

А вот создание семейных уз – это целое искусство и работа изо дня в день. Известный психиатр Росс Кэмпбелл считает, что у каждого человека есть сосуд любви, который находится в душе. В детстве его наполняют родители энергией любви. Ну а если они не дали или любили, как могли, то сосуд остался полупустым. Отсюда и недоверие в жизни и обида, и страх.

В браке люди обмениваются энергией любви, чтобы наполнить свои сосуды. В совместной жизни женщина всегда отдает больше, чем получает. И если отношения не складываются, то и в душе остается пустота и ей нечем поддерживать и создавать семью.

Женщина – хранительница семейного очага, а мужчина — это крепость семьи. Люди выбирают себе партнеров для семейной жизни с одинаковым количеством любви в сосуде. То есть человек с незаполненным любовью, ищет возлюбленного с таким же полупустым сосудом, и любви недостаточно для обмена. В итоге пара расстается. А человек, у которого полный сосуд любви стремится встретить партнера с таким же полным сосудом и создает прочный семейный союз на всю жизнь.

Чем можно наполнить сосуды любви?

Заполнить любовью сосуды в душе поможет только работа над саморазвитием, осознанием своих ресурсов, психотерапия, переживание мега глубоких чувств. Без полного сосуда любви в душе невозможно создать здоровую и крепкую семейную пару. Ну а если чувства растрачены по дороге, то выход только в том, чтобы поддерживать друг друга и шагать по жизни вместе, преодолевая преграды и храня семейное счастье.

Важно помнить о том, что мы сами пишем повесть своей жизни. И какими будут содержание и концовка произведения, зависит от нашего желания, терпения, умения сопереживать, прощать, радоваться жизни. Просто нужно верить и хранить любовь и быть открытым для счастья.