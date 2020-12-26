Как самостоятельно почистить дубленку

Многие женщины в качестве верхней одежды выбирают дублёнки, потому что они одновременно достаточно тёплые, элегантные. Однако для некоторых сущее наказание отправлять этот предмет гардероба в химчистку. На этот случай пригодятся способы самостоятельной чистки.

Конкретные методы зависят от основного материала. Если дубленка замшевая, нужно использовать щадящую сухую чистку. Гладкую кожу можно чистить и влажным способом. А если дублёнка имеет лазерное покрытие, то избавиться от пятен будет легко, так как материя достаточно устойчива к загрязнениям.

Итак, для чистки замши понадобится специальная щетка с металлической щетиной, при желании заменить её может наждачка мелкой зернистости. А специализированный аэрозоль легко заменяется подручными средствами.

Соль сыпят прямо на пятно и протирают, несильно надавливая на материал. Оставшуюся соль встряхивают и протирают замшу ластиком. От пятна можно избавиться, покрыв его детской присыпкой и оставив на 4 часа. После этого порошок стряхивают и при необходимости наносят повторно. Перекись водорода хорошо избавляет от пятен крови и ягодного сока. Подойдет смесь соды и молока. Берут 1 ч. л. соды и растворяют её в стакане молока. Получившейся жидкостью протирают пятна, остатки средства удаляют салфеткой, смоченной в уксусном растворе (1 ч. л. на литр воды). Этот метод подойдет только для светлых дублёнок.

Хоть кожаную дубленку можно чистить влажным способом, стирать его ни в коем случае не рекомендуется. Достаточно взять обычный шампунь, нанести на губку и аккуратно протереть пятно. Очень хорошо избавляет от пятен смесь аммиака и зубного порошка. Такую пасту наносят на пятно и оставляют до высыхания. Если под рукой есть бензин или керосин, ими смачивают сухую тряпочку, протирают пятно и потом обрабатывают обычной влажной салфеткой. Этот способ небезопасен для светлой дубленки.

Если пятна появились на мехе дублёнки, можно воспользоваться кошачьим шампунем. Его разводят в теплой воде, взбиваются в пену и наносят на мех. Нужно ставить средства на несколько минут, а потом смыть чистой водой так, чтобы она не попала на ткань. Также можно пропитать губку свежевыжатым соком лимона и пройтись ею по меху. Сильные пятна хорошо выводит смесь уксуса, спирта и воды. Их нужно смешать в равных пропорциях, жидкость наносят на мех и потом протирают чистой тканью.

Любое пятно будет легче вывести, если оно свежее. Каждый из способов нужно сначала попробовать на небольшом незаметном участке. Если после хранения или чистки кожаная дубленка потеряла блеск, её протирают глицерином.