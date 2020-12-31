Как выбирали себе жену в 1916 году

В то далекое время специальное руководство о выборе жены составлял отнюдь не ученый, социолог или психолог. Этим занимался профессор так называемой черной и белой магии Балтазар Муфий, и вот что он писал в своих трудах.

Первый самый главный параметр будущей супруги – это возраст. Она должна быть непременно старше 25 лет, так как слишком юная девушка обычно довольно ветренная, капризная и непостоянная. В следующую очередь нужно обратить внимание на глаза. Радужка должна быть непременно голубого цвета. Ведь именно такая супруга будет идеально удобной, покорной и склонной подчиняться мужу. Чем темнее цвет глаз, тем коварнее и вспыльчивей её характер. В то же время обладательницы серых глаз считаются склонными к расточительству и стремлению произвести впечатление на окружающих.

Договариваясь о супружестве с подходящей претенденткой, нужно обратить внимание на её жилплощадь. Взять жену вместе с домом можно только в случае, если она перепишет его на мужа. Иначе недалеко до упреков в том, что супруг живёт в её собственном доме. Если отношения совсем не заладятся, она ведь может его выгнать оттуда, так что нужно заранее перестраховаться.

В качестве приданого вместе с женой допускается брать только одну перину, и она ни в коем случае не должна быть на лебяжьем пуху. Именно этот материал делает людей слишком нежными, чувствительными и неспособными к усердной работе.

Немаловажно отношение женщины к светской жизни и развлечениям. Чтобы узнать о её склонностях, нужно просто пригласить её на различные вечера, балы, в театры. Если девушка пойдет туда неохотно или вовсе откажется от такого времяпровождения, значит, она в должной степени равнодушна к мирской суете и будет послушной домашний женой.

Кроме того, Балтазар Муфий акцентирует внимание на том, что блондинки, как правило, имеют лучший характер, чем брюнетки. Они более тихие и скромные, нежные и опять же послушные. Брюнетки, конечно, отличаются пылким и страстным характером. Однако это влечет за собой постоянные капризы и неуравновешенность. Обладательниц рыжих волос вообще стоит обходить стороной. По мнению автора именно для таких женщин характерно лукавство, враньё, злоба, мстительность и трусость.

Чтобы узнать, насколько будущая жена упряма, нужно провести простейший тест. Предложить ей заняться вещами, которые ей откровенно не нравятся и неприятны. Если она подчиняется беспрекословно, значит, она вовсе не упряма и вполне подходит на роль супруги.

Ещё один ужасный порок, по мнению автора, это склонность к красивым нарядам. Такая жена почти наверняка захочет иметь много поклонников и будет поощрять ухаживания молодых мужчин. Так что нужно посмотреть, как предпочитает одеваться женщина в разных жизненных ситуациях.

В качестве вывода Балтазар перечисляет качества идеальной жены. В первую очередь она должна быть послушной своему господину и тихой. Хорошая жена также не страдает капризами и всегда трудолюбива. И только в третью очередь она должна любить своего мужа. Также пообщается любовь к рукоделию и умение вести хозяйство. Последний важный навык – умение хорошо воспитывать детей.