Матовый маникюр: трендовые сочетания зимой 2020/2021

Матовый маникюр заслуженно пользуется спросом по сравнению с глянцевым. Он выглядит более солидно и гармонирует с матовой помадой и тоном. Секрет матового покрытия прост – на лак сверху наносят специальный финиш, который делает ногти бархатистыми на вид. Единственное ограничение по использованию такого дизайна – это слишком толстое рельефное покрытие. Матовый финиш в таких случаях может подчеркнуть разные недостатки и неровности.

Двойной френч в матовом виде перекочевал из глянцевого тренда. Сейчас его выполняют в самых разных оттенках, начиная от привычного кремового с белым, заканчивая разноцветными дугами на концах или у основания ногтя. При двойном френче можно выполнять вторую полоску, как на кончике ногтя, так и с обратной его стороны.

Матовый нюдовый маникюр считается идеальным повседневным вариантом, который выполняют в оттенках капучино, топлёное молоко и других промежуточных вариантах. Главное, чтобы оттенок подходил под изначальный тон кожи, поэтому смуглые девушки выбирают более кофейные цвета, а обладательницы бледной кожи выбирают более светлые варианты. Плюс такое покрытие делается достаточно быстро, наносится нужный оттенок гель-лака, а сверху матовый топ.

Кремовые матовые покрытия подбирают в зависимости от тона кожи. Можно выбрать вариант с розовым, желтым или персиковым подтоном и нанести поверх несложный дизайн. Предварительно для максимально ровного покрытия нужно нанести на ногти выравнивающую базу и только после этого идёт цвет.

Животный принт на матовых ногтях выполняют в самых разных оттенках. Это могут быть как привычные природные варианты, например, классической леопардовой расцветки или зебры, так и разноцветные их вариации. Благодаря этому можно создавать как повседневный вариант маникюра, так и выходной с броскими принтами.

Смешанный дизайн предполагает основное матовое покрытие, поверх которого можно носить уже глянцевым лаком различные узоры и рисунки. За счет различия текстур такой маникюр выглядит оригинально и претенциозно.

Негативное пространство – это вариант матового маникюра, при котором фоновая часть ногтя либо вообще не закрашивается лаком, либо наносится цвет в тон ногтевой пластины и поверх неё уже выполняется оригинальный дизайн.

Космические варианты смотрятся на матовом покрытии ничуть не менее эффектно, чем на глянцевом. Здесь требуется гораздо большее мастерство в плане исполнения, так как нужно добиться максимальной точности линии и светлыми оттенками изобразить необходимые блики. В идеале получится достаточно правдоподобные впечатляющие рисунки.

Градиент на матовых ногтях можно наносить как по длине сверху вниз, так и слева направо. Обладательницам плоских ногтей как раз подойдёт второй вариант.

Красивые цветочные принты могут выполнять только опытные мастера, которые могут передать блики и рельеф лепестков с помощью одного лишь цвета, не прибегая к помощи глянцевого покрытия.