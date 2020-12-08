Уж замуж невтерпеж: в каких случаях не стоит оформлять отношения с избранником

Каковы признаки, что не стоит отправляться в загс? Как барышне понять: по-настоящему она любит избранника и желает быть его супругой или просто устала от одиночества и постоянных вопросов: «Когда уже выйдешь замуж?». Эксперты в области психологии и отношений приводят несколько случаев, когда от оформления отношений лучше отказаться.

Чувствуется какой-то подвох

Избранник проявляет заботу, дарит презенты, часто звонит и присылает романтичные сообщения. Но так будет не всегда. Дама в глубине души понимает, что все это пройдет сразу после того, как они с возлюбленным распишутся в загсе. Можно ли распознать «волшебных ухажеров» и не попасть в расставленные ими сети?

Если женщина чувствует какой-то подвох, то наверняка существует повод для беспокойства. Если имеются малейшие сомнения, то точно нет. Парень говорит, что готов помочь в любую минуту? Но постоянно находит отговорки, когда избранница действительно нуждается в его поддержке. Также стоит понаблюдать, как молодой человек общается со своей мамой. Велика вероятность того, что так же он будет относиться к супруге.

Постоянное давление

Многим девушкам знакома ситуация, когда замужняя подруга приглашает посидеть в кафе, и она непременно будет говорить о том, как хорошо, когда есть семья, любимый человек, дети. И как бы «свободная» барышня не убеждала ее в том, что ей итак замечательно живется, приятельница все равно задаст такой вопрос: «Когда же ты найдешь себе мужа?». Подобное вмешательство в личную жизнь вызывает недоумение и раздражение. Не нужно вестись на давление. Строить окружение надо по интересам. Если у девушки поменялись интересы, то ей стоит пополнить круг общения новыми подругами.

Отношения строятся только на физической близости

Парень и девушка проводят вместе жаркую ночь, а утром просыпаются чужими людьми, которым не о чем поговорить. Обсудить жизнь звезд и выход новой коллекции одежды барышня может и с подругами. К сожалению, у многих пар есть физическая близость, но нет эмоциональной близости. Если в дневное время люди не интересны друг другу, то штамп в паспорте точно не исправит ситуацию. А на одном только интиме гармоничную семейную жизнь не выстроить.

В избраннике привлекает только богатство

Некоторые дамы встречают обеспеченного мужчину и готовы закрыть глаза на определенные его недостатки. Главное, чтобы он обеспечил комфортную и беззаботную жизнь. Но ситуации бывают разные. К примеру, человек может разориться или сильно заболеть. Готова ли избранница быть с ним в бедности и горестях? Если нет, то оформлять отношения, руководствуясь только финансовыми соображениями, не стоит.

Дама сомневается в том, что достойна большего

Казалось бы, девушка недавно начала встречаться с парнем, все было замечательно, но из-за определенных ситуаций пришлось расстаться. И теперь, плача по ночам в подушку, барышня задает себе вопрос: «А не многого ли я хочу?». Но она понимает, по какой причине отношения сошли на нет. Из-за того, что ей приходилось закрывать глаза на некоторые моменты, чтобы не казаться излишне придирчивой и требовательной. И вот, к чему это привело. Если дама знает, что достойна лучшего, так на самом деле и есть.