Мифы о дешевой косметике: почему недорогие косметические средства не хуже дорогой продукции

На рынке представлен широкий ассортимент косметических средств. Ценовая политика товара отличается. Есть недорогая косметика, а есть средства класса люкс по высокой стоимости. Компания по производству самостоятельно формирует цену товара. Некоторые делают ставку на уникальный состав продукции, а другие используют стратегии маркетинга. Не всегда дорогой товар означает качество. Многие мелочи производители скрывают, а нерадивые пользователи просто выкладывают огромные суммы денег напрасно.

Какие же существуют мифы относительно недорогих косметических средств?

Миф номер один – если покупать косметические средства в масс-маркете, то это непременно означает, что продукция некачественная. Основные факторы, по которым можно определить качество средств – это стойкость и пигментированность. Если макияж прекрасно держится на коже в течение всего дня, то это отличный вариант качественного продукта.

Многие блогеры снимают видео-обзоры, в которых демонстрируют недорогие косметические товары, которые на самом деле оказываются хорошей продукцией, которую можно приобретать, не боясь испортить кожу и сохранив при этом достаточную сумму в кошельке.

Миф номер два. Если человек покупает недорогую тональную основу, то обязательно появятся прыщи на лице. Специалисты утверждают, что нужно смотреть на состав продукта, а не на его ценовую политику. Если кожа человека проблемная, то требует более тщательного ухода и хорошего средства. Очень важно, чтобы в составе продукта не было масел.

Миф номер три – помада невысокой стоимость портит губы и держится не долгий срок. Известный блогер Екатерина Сляднева часто снимает видео, в которых тестирует дешевые косметические средства. Она выделила несколько производителей помад, которые держатся весь день.

Миф номер четыре – если покупать подводку для глаз в масс-маркете, то она быстро сотрется и расплывется по лицу. Это неправда. Блогер Екатерина также расскажет в своих видео, какие средства качественные и ложатся на кожу ровно, не стираются в течение дня и не стягивают кожный покров.

Миф под номером пять – если косметические средства стоят недорого, то они обязательно наносят вред коже. Раздражение кожных покровов может вызвать косметика любой категории, даже класса премиум. Дерматологи утверждают, что не имеет значение брендовая косметика или нет. Фирма создает продукт, в котором самостоятельно выбирает компоненты, из которых состоит средство. Есть вещества хорошие, а есть те, которые наносят вред кожному покрову.

Лучше всего приобретать косметические средства, где нет ароматизаторов, растительных экстрактов и консервантов. Чем меньше в составе продукта ингредиентов, тем безопаснее считается косметика.