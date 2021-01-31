Почему нельзя долго смотреть вслед уходящим людям?

Есть примета, что провожать уходящих людей взглядом нельзя, так как это к слезам. А также считается, что долго провожать человека – значит, накликать на него беду. У него могут быть финансовые проблемы или серьезная болезнь. Может быть и так, что с этим человеком вообще не придется встречаться. Так что лучше постараться отвернуть от уходящего знакомого взгляд раньше, чем он скроется с глаз.

Корни такой приметы неизвестны. Скорее всего, она берет свое начало из язычества. А также затрудняется объяснить, откуда пошло подобное поверье, и современная религия. Однако православные, вопреки этому суеверию, не отказываются от традиции осенять крестом близких людей, давая благословение на дальнюю дорогу.

А также для такой приметы предлагается противодействие. После печального прощания, уходящему человеку необходимо посмотреть в зеркало. Далее, можно со спокойной душой продолжать долгий путь. Считается допустимым подарить человеку талисман, который принесет ему удачу в дороге. Перед отправкой в путь стоит посидеть вместе с другом, чтобы дальняя дорога была удачной.

Считается хорошей приметой дать родственнику или знакомому в путь небольшую сумму денег. Тогда его в жизни будет ждать финансовое благополучие. Отказаться дать деньги в дорогу – к банкротству не только того, кто отказал, но и дорогих для него людей. Можно давать уходящему человеку в дорогу и вкусную еду. Тогда ждет сладкая жизнь не только того, кто угостили, но и человека, не пожалевшего для ближнего кусок хлеба.

Нельзя желать удачи тому, кто отправляется в дальний путь, потому что можно сглазить. Еще одна плохая примета – фотографироваться с тем, кто хочет уйти и потом хранить его фотографию в своем кошельке. В противном случае можно накликать болезнь, и даже смерть на тех, кто изображен на снимке. Сжечь такую фотографию – к разводу со второй половиной или потере работы людьми, запечатленными на ней.

Итак, у этой приметы не имеется никакой основы. Так что верить в нее или нет – личное дело каждого: кто-то склонен верить в нее и не задерживать долго взгляд на уходящем человеке, а другие, наоборот, смотрят ему вслед, пока он не скроется из виду и таким образом опровергают суеверия. К тому же у каждого есть люди, дающие повод для переживаний. При расставании хочется как можно дольше провожать дорогого человека внимательным взглядом, оберегая его.