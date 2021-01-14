Поддерживать ли связь с бывшим мужем после развода

Инне 25 лет, уже три года как она разбежалась с мужем, а два года назад их официально развели. После появления на свет сына, муж переехал к другой женщине и вскоре с ней расписались. Развод был очень болезненным, ругань, ссоры. Связь бывшие супруги не поддерживали, но ребёнку положенные при разводе средства он выплачивал. Родители мужа поддерживали с Инной нормальные отношения и верят, что ещё не всё потеряно, и они опять станут жить вместе. Пару месяцев назад в тайне от супруги мужа, Инна и её бывший муж стали поддерживать связь, а иногда и встречаться. О совместной жизни никто из них разговор ни разу, не заводил. Что делать, сжечь все мосты или питать иллюзию, что муж вернётся назад?

У Инны уже был получен горький опыт общения и совместного быта с бывшим мужем. Он покинул семью в тот момент, когда супруге больше всего нужна была поддержка. В момент появления ребёнка, женщине больше всего требуется большая поддержка со стороны мужчины.

Обязанности женщины в этот период – это ухаживать за ребенком, а на мужские плечи ложится забота о малыше и жене, которая вся занята ребёнком. Женщина по причине расставания не получила поддержку, а любовь мужа к другой девушке, вывели женщину из строя, лишив её моральных сил. Доверительные отношения между супругами были нарушены.

Прежде нужно определить, возникнет ли былое доверие, которое было в прошлом. Сможет ли женщина доверить мужу в сложное время. Жизнь с мужем — это не просто рутина, а жизнь, где каждый доверяет и ждёт любой помощи друг от друга. Это совместное переживание трудностей и решение даже самых деликатных проблем. Женщина в таких отношениях не должна скрываться под маской недоверия, а должна быть собой.

Сейчас можно представить такую картину. Бывший муж поддерживает связь с бывшей женой, в тайне от своей супруги. Такая ситуация происходила скорее всего и в прошлом, когда мужчина был в браке с Инной, он скрытно общался с любовницей пока не ушел к ней. Есть большая вероятность того, что эта ситуация произойдёт вновь, после возвращения мужчины к Инне.

После таких ситуаций всегда остаются иллюзии на возобновление старых отношений. Всегда старая любовь не угасает полностью, остаются чувства и воспоминания о счастливых минутах, проведённых вместе с бывшим мужем. Только стоит ли всё пытаться вернуть на свои места, а потом жить в ожидании новой измены. Женщину не будут покидать мысли и подозрения в каждом шаге супруга. Сойтись вновь конечно можно, но былых чувств и доверия уже не вернуть.