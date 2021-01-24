Спокойствие, как средство самообороны

Интуитивно люди стараются избегать тех, кто слишком много кричит, активно жестикулирует и чрезмерно нервничает. Однако, бояться следует людей, способных сохранять спокойствие в любой ситуации. Ни одно хищное животное не будет выдавать своих истинных намерений. При этом речь идет вовсе не о диких животных, а о людях, которые стремятся обезопасить себя на улице.

Квалифицированный тренер любого единоборства скажет, что устраивать драки на городских улицах недопустимо. В первую очередь это глупо. При любом проявлении агрессии со стороны необходимо сразу нанести удар таким образом, чтобы нападающий не понял, что произошло. Одним словом, следует вырубить противника. Любой хищник предпочитает нападать из укрытия. В этом случае жертва не успеет понять, что же произошло. Аналогичным образом стоит действовать и на улице. При подозрении о возможном нападении важно нанести удар первым.

Неоспоримым преимуществом станет умение распознавать агрессивно настроенных людей и способность предупреждения нападения. Лучшим ударом для женщин станет тот, что нанесен сумкой точно по подбородку. Однако, сильно ударить может каждый второй, но нанести удар неожиданно – практически никто. В каратэ преподают искусство внезапного удара, обучают ему каждого борца.

При блокировании намерений нападающего следует совершать мгновенный удар. В противном случае агрессор успеет предпринять необходимые меры защиты. Этот момент должен предусматривать и подвергшийся нападению – голову стоит повернуть немного в сторону, мышцы шеи должны быть напряжены. Этих мер в большинстве случаев оказывается достаточно, чтобы сохранить равновесие и остаться в сознании.

Но при возможности необходимо немедленно атаковать. Только вначале стоит расслабиться, так как в противном случае мышцы будут перенапряжены, все движения скованны и нанести точный удар сумкой не удастся. Напряжение в теле всегда возникает при угрозе нападения. Успешные атаки проходят в расслабленном и спокойном состоянии.

Сохранять спокойствие следует не только в мышцах, но и в сознании. Психологи утверждают, что от спокойных людей довольно сложно ожидать, что они внезапно набросятся с кулаками или примутся биться головой о стену. Как правило, интуиция подсказывает противоположное поведение. Существует распространенное мнение, что прежде чем нанести удар человек начинает громко кричать, размахивать руками и угрожать.

Такое поведение свойственно лишь тем, кто сам чего-то боится. Уверенные в себе и своих силах люди сохраняют спокойствие в любой ситуации. Они знают, что смогут постоять за себя в темном переулке, поэтому спокойно наносят один точный удар и скрываются от нападающего, спасая этим не только свою жизнь и здоровье, но и достоинство.

Все этого говорит об одном – сильный человек всегда будет сохранять спокойствие и никогда не нападет первым на слабого. Такой противник является самым опасным.