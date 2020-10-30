Как выбрать наушники: несколько полезных советов и обзор лучших моделей

Без наушников уже невозможно себе представить жизнь людей в 21-м веке. Этим аксессуаром пользуются все: и меломаны, и музыканты, и школьники. Оснащенные микрофоном наушники применяются для общения по интернету и во время онлайн-игр. Главное – правильно выбрать это устройство.

Обзор лучших моделей

В онлайн-магазине shop.kyivstar.ua наушники представлены в широчайшем ассортименте. Стоит рассмотреть несколько интересных вариантов.

SONY MDR-1AM2 Black

Представленная модель удивит и восхитит высочайшим качеством воспроизведения аудио. Громкость и чистоту звука по достоинству оценят даже требовательные меломаны. MDR-1AM2 оснащен динамиками (40 мм) кукольного стиля, передающими звук на частотах 3-100 000 Гц. Разработанные компанией SONY наушники обладают минимальным весом и идеальной посадкой. А значит, их можно носить в течение нескольких часов, не испытывая дискомфорта.

Philips Wireless Mic headpohones TAH4205

Рассматриваемые наушники отличаются высочайшим качеством сборки, стильным внешним видом. Представляют категорию накладных и беспроводных устройств. Подходят для повседневного применения. Они позволяют прослушивать любимую музыку, наслаждаться и полностью погружаться в игровой процесс. Один из главных плюсов наушников – легкий вес (всего 150 г). Пользователь может по собственному усмотрению регулировать громкость.

JBL T600 BT Black

Наушники накладного типа – отличный вариант для любителей музыки. Корпус легко складывается, а значит, аксессуар можно брать с собой. Амбушюры являются мягкими и объемными. Внутренняя их часть покрыта кожей, а наружная представлена пластиковыми накладками. Модель оснащена мощным аккумулятором, ресурс которого составляет 610 мА*h. Время зарядки аксессуара – 2 ч.

Несколько полезных советов

Тем, кто собирается приобрести наушники для компьютера или телефона, стоит взять на заметку следующие моменты:

Активные геймеры могут присмотреться к специальным моделям гарнитур. Они являются яркими, легкими и полноразмерными.

Гражданам, часто ездящим на автобусах, метро и слушающим музыку в местах скопления людей, подойдут устройства, имеющие активное подавление шума.

На работе и в домашних условиях лучше пользоваться полноразмерными наушниками.

Накладные модели отлично подходят для людей, занимающихся спортом и постоянно слушающих любимые треки на улице.