Как отпустить из сердца человека, которого любишь

Общение с другими людьми – один из самых важных аспектов в жизни человека. Разговоры, взаимопонимание, помощь друг другу, поддержка – все это образует процесс выстраивания отношений. Кто-то проносит их сквозь года, кто-то обрывает в самом начале и забывает о них, а кто-то даже после разрыва не может отпустить бывшего партнера окончательно, хотя умом понимает, что это неправильно.

Отпустить – не значит забыть, а значит позволить ему жить своей жизнью без постоянного контроля и наблюдений в социальных сетях, это значит жить для себя, а не в память об отдаленном.

Почему так сложно отпустить? И что нужно сделать, чтобы претворить это в жизнь?

Отношения буквально наполняют людей, поэтому, когда источник наполнения исчезает из жизни, они пытаются либо восполнить эту пустоту, либо начинают заниматься самобичеванием и самоунижением. Человека, который приносил радость, дарил любовь и заботу, теперь нет, и что с этим остается делать, как не упиваться алкоголем или выдуманной депрессией? Процесс отвыкания бывает, как болезненным, так и простым, все зависит от внутреннего стержня и умения правильно действовать.

Обида. Бывший партнер сделал что-то, что задело другого на закате отношений? Чувство несправедливости взыграет в последнем только в том случае, если он не поймет, что тратить жизнь и собственные ресурсы на обиды – невосполнимая потеря самого ценного, что у него есть.

Идеализация. Многие грешат этим и в определенный промежуток даже признаются в дурной привычке. Нужно смотреть на человека не сквозь розовые очки, а критически оценивать, что в итоге создаст полное понимание того, с кем связываться, а с кем нет.

Собственничество. Почему-то именно собственничество относят к разрядам «мило» и «признак любви», а на самом деле это является признаком недоверия и того, что испытывающий глубоко внутри страдает от проблем с самооценкой.

Жить прошлым. Все боятся неизвестности, это обусловлено надуманными рисками и опасностями. И это же может привести к тотальному упадку на самое дно. Жизнь продолжается, нет смысла стопориться на одном месте, когда все вокруг движется все быстрее.

Советы психологов и людей, от психологии далеких

Первое время может присутствовать апатия, после которой последует сильный эмоциональный всплеск. В этот момент главным является дать чувствам выйти наружу, не рекомендуется держать их в узде наедине с самим собой. Теперь больше есть больше времени, и его можно посвятить только себе. Заняться заброшенным хобби, поэкспериментировать со внешностью, сорваться в путешествие – все что угодно, что принесет положительные эмоции и воспоминания. Если нет сил посвящать все свободное время себе и находиться в одиночестве, как вариант – навестить родственников, собраться с подругами или друзьями на несколько дней и, например, составить план того, что вы могли бы сделать вместе, незамедлительно начав его выполнять. Удалите номера, сообщения, переписки и сообщения, если они мозолят вам глаза. Можно даже сменить собственный номер и страницу. Занятия медитацией могут уже на первых порах принести существенное облегчение и легкость мысли, а занимать всего десять-двадцать минут в день в зависимости от вашего желания и настроя. Понять, что сила людей заключена в их независимости, в том, что они могут не цепляться за уходящих, не обращаться к прошлому на протяжении всего своего существования. Такие могут жить для себя и сами с собой, находить мотивацию не в партнере, быть вдохновленными вне зависимости от обстоятельств.

Медитация, направленная на разрыв связи

Нужно найти тихое и уютное место, сосредоточиться и сделать несколько глубоких медленных вдохов. Прикрыв глаза, представить себя на возвышении, у подножья которого тот, от кого зависят. Вспомнить все хорошие и плохие моменты, пропустить их через себя, проанализировать произошедшее в последний раз и увидеть тонкую связывающую людей нить. Как только с эмоциями покончено, выявить все плюсы отношений и, обращаясь в пустоту, мысленно попросить о человеке лучшем. Если осталась недосказанность, можно обратиться к бывшему партнеру с теми или иными словами. И, наконец, увидеть, что он – вовсе не тот, кого стоит возносить, и что единственный, кто этого достоит – сам разрывающий связь. В этот момент пора разорвать нить.