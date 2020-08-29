Секреты кареглазых и черноглазых людей: чем они отличаются от остальных

Давно известно, что цвет глаз может определять не только свойства личности, но и дальнейший жизненный путь. Карий цвет глаз считается более распространенным, чем чёрный. Обычно могут встречаться как светлые, так и темные оттенки в зависимости от концентрации пигмента. Так или иначе, кареглазые люди очень импульсивны и эмоциональны. Они отличаются вспыльчивостью и остро реагируют на любое давление извне. Зачастую им сложно находить общий язык не только с новыми знакомыми, но и даже с близкими родными людьми.

В состоянии покоя кареглазый человек очень интересный собеседник, легко находит новых знакомых. Однако большинство людей после скандала с ним прекращают общение, потому что обладатели карих глаз легко теряют контроль над собой и не склонны приносить извинения. Часто кареглазый мужчина заключает браки спонтанно. Ему не по душе долгий конфетно-букетный период и длительные поиски. Если они долго не получает определенного ответа от девушки, то переключается на другой вариант. Часто кареглазый человек увлекается экстремальными видами спорта или необычными хобби.

Обладателям черных глаз покровительствует огненная стихия, которая полностью соответствует их внутреннему миру и огромной жизненной энергии. У таких людей могут быть развиты сверхъестественные способности. Если в их глазах преобладает землистый оттенок, то они обычно ответственно относятся к выбору спутника жизни, немаловажную роль для них играет внешность претендента и интересы.

Человека, у которого глаза светло-карие обычно выделяет хорошее финансовое положение даже при не самой высокой должности на работе. Мужчины такого типа склонны часто менять возлюбленных. При этом они считают, что могут запросто изменять своей половинке, но она не имеет права на подобные жесты. Таких людей часто обвиняют в эгоизме, капризах и высокомерии, и это не лишено оснований.

Научно доказано, что человек с темным цветом глаз при приёме меньшей концентрации лечебных препаратов часто достигает нужного эффекта в отличие от пациента с теми же диагнозами, но светлыми глазами. Кроме того, у таких людей меньшая склонность к злоупотреблению спиртным, а также меньшая чувствительность к свету, из-за чего у кареглазых гораздо реже возникает меланома глазного яблока.