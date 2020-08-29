Татуировки в виде треугольника: какие бывают и что означают

В последнее время очень распространено увлечение украшать своё тело татуировками. Каждый в этом деле имеет свои предпочтения, многие выбирают тематические рисунки. Но на самом деле и геометрические фигуры могут тоже иметь очень интересный вид. А их значение, действительно, заслуживает внимания.

Всевидящее око

Тем, кто увлекается мистикой, будет интересно узнать, что символ треугольника встречался ещё в египетской, греческой и индийской культурах. Но значение его всегда оставалось неизменным. Это божий глаз, который всё видит. Иногда татуировка имеет лучи, исходящие из треугольника – это сила, энергия и духовность. А иногда это ещё и способность предвидения будущего. В любом случае такое тату считается мощным оберегом.

Пересечение треугольников

Если один треугольник накладывается на другой, то это значит, что происходит пересечение духовного и физического. Это значит, что у человека есть не только здоровье, но и мудрость.

Часто треугольники бывают не только чёрного цвета. Используется синий и красный. Синий – это символ благородства, а красный – страсти.

А если один треугольник накладывается на другой, то значит, что перед вами человек, которому удалось победить своё телесное и его дух оказался выше плоти.

Волна в треугольнике

Море, океан – это стихия, которая всегда находится в движении, иногда море бывает мощным, иногда спокойным, но никогда в застывшем состоянии. И поэтому такая татуировка подойдёт людям, которые стремятся к достижению целей, находятся в вечном поиске и преодолении преград.

Дерево в треугольнике

Стремление к саморазвитию, к познанию, к обновлению – вот что значит такая татуировка. Тот, кто любит жизнь и желает её познать, получает силы от самой Вселенной, и может нанести на тело такой рисунок, чтобы рассказать окружающим о своём мировоззрении.

Цветы в треугольнике

Символ нежности, красоты, молодости и возрождения. Конечно, такой рисунок чаще всего выбирают представительницы прекрасного пола, поэтому он считается женским.

Часто используют парные татуировки. Например, у девушки пустой треугольник, а у парня закрашенный – это значит, что пара считаете себя идеально подходящими друг-другу.

Перечёркнутый треугольник

Если человек имеет завидную силу воли, если он упорен в достижении своей цели, если смело идёт к ней, не взирая на любые препятствия, то он может набить себе тату с таким содержанием. А ещё обладатели подобных татуировок открыты новым впечатлениям и путешествия для них являются самым любимым времяпрепровождением.