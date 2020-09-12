Маммопластика: быть или не быть?

Каждая женщина так или иначе задумывалась о том, чтобы изменить форму груди или ее размер. Эта тема очень деликатная и вокруг нее всегда вертится много слухов и мифов.

Первый миф заключается в следующем – нельзя кормить ребенка грудью. Это неправильно. Имплантаты можно установить под мышечную ткань и поэтому они не будут соприкасаться с молочной железой, поэтому кормить ребенка после маммопластики можно. Есть один нюанс – беременным особам не делают данную операцию.

Второй миф – после операции грудь становится менее чувствительной. Это утверждение также неверно. Вокруг железистой ткани после операции начинает образовываться отек, который длится в течение семи дней. Когда отек спадает, то все хорошо, а чувствительность груди восстанавливается.

Третий миф состоит в том, что спустя десять лет необходимо менять имплантаты. Во время гормональных изменений меняется и форма груди, а также ее размер. Менять имплантаты спустя длительный срок не стоит, их качество не изменяется со временем.

Четвертый миф – грудь можно увеличить без операции, а при помощи различных кремов и гелей. При помощи дополнительных способов увеличения груди можно добиться определенного результата, но только на время. Есть и недостаток. Форма молочной груди будет изменяться со временем.

Миф номер пять – при помощи операции можно сделать грудь абсолютно любого размера. Выбор правильного имплантата зависит от определенных факторов, а именно рост и размер грудной клетки. Хирург должен сделать определенные расчеты. Очень важно, чтобы после операции грудь выглядела естественно и привлекательно.

Миф шестой – имплантат очень легко прощупать, а на ощупь он очень плотный и холодный. Это утверждение неверное. Имплантат может прощупываться при условии, что его размер был выбран неправильно.

Миф номер семь – имплантат мешает свободному передвижению. Есть только период восстановления после операции, который длится до двух месяцев. Других ограничений нет. В период восстановления не рекомендуется заниматься физическими упражнениями.

Восьмой миф – после операции можно получить рак груди. Риск развития онкологии находится ровно на таком же уровне, как и у девушки, которая не прибегала к маммопластике.

Девятое неверное утверждение – имплантат может порваться, а жидкость внутри вытечет. Сама оболочка выполнена из плотного силикона, а внутри содержится гель силиконового формата. Имплантат не порвется, а жидкость внутри никуда не выльется.