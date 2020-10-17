Как отличить замужнюю женщину от не замужней, даже если на пальце нет кольца

Если ориентироваться на классику советского кинематографа, то можно утверждать, что замужнюю даму от той, которая не замужем, отличает взгляд. Вполне возможно, что именно по нему опытные мужчины способны рассекретить дам, даже если те не считают нужным носить обручальное колечко.

Но для всех остальных можно накидать несколько подсказок.

Наряд. Принято считать, что если женщина уже нашла себе спутника жизни, то ей не нужно беспокоиться о своей внешности. Дама расслабляется и больше не старается купить платье по последней моде и не сидит на диете. На самом деле современные женщины стараются всегда выглядеть ухожено, не привязываясь к тому, замужем они или нет. Но, отличая в их наряде, всё-таки имеются. Это более открытые кофточки, туфли и сапожки на каблучке. Преимущественно обтягивающие брючки или юбки. Женщина, находящаяся в поиске партнёра будет стараться выделиться из толпы и привлечь к себе внимание. Макияж. Если замужняя дама редко красит губы и выбирает бледные, нейтральные тона, то свободная женщина предпочитает яркую помаду. «Пусть горит!». С дамой, которая хочет найти себе партнёра, мужчине проще завести разговор. Она более лояльно настроена на беседу и при желании с ней можно познакомиться. А вот если женщина замужем, если её мысли о детях и домашнем уюте, то она не будет распыляться ещё и на постороннего мужчину. Или он должен уж очень её заинтересовать. Мужчину должно насторожить, если женщина отказывается, чтобы её провожали. Для замужних дам это может послужить причиной для конфликта с супругом. Ведь не всем мужьям нравится, когда их жену кто-то провожает, пусть и домой. Замужняя женщина под всеми предлогами откажет мужчине и никогда не позовёт его в гости. Дом — это дом, а всё остальное – это только приятное времяпрепровождение. За ней же останется выбор места для свидания. Она будет делать так, как удобно ей. Если женщина мало рассказывает о себе, то это тоже сигнал о том, что она боится своего разоблачения. Обычно люди, когда знакомятся, стараются побольше рассказать друг-другу. Но таким образом можно выдать наличие мужа и, возможно, детей. Хотя любой из этих пунктов нельзя расценивать однозначно, такому поведению представительницы прекрасного пола могут быть и другие объяснения.