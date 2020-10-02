Как по пальцам мужчины узнать, какой он в любви

Каждой женщине хочется узнать побольше о мужчине ещё до того, как отношения перейдут в стадию «серьёзные». Ведь потом, если что-то будет не устраивать, разорвать связь будет значительно сложнее, чем в начале знакомства. Особенно интересна тема любви и интимных отношений. И хироманты утверждают, что о таких подробностях можно узнать даже не вступая в близкие отношения. Достаточно просто внимательно посмотреть на пальцы мужчины и всё сразу станет понятно.

Особенно откровенны в этом отношении мизинчики. Если кончик самого маленького пальца доходит до середины верхней фаланги безымянного, то это может говорить о том, что обладатель таких пальцев отличается чувствительностью, терпением и умением вести разговор. Он достаточно искренен и не считает нужным врать своему партнёру. Но именно в этом и может заключаться главная проблема, поскольку люди не всегда готовы слушать правду. Зато от такого человека не стоит ждать удара в спину, он всё готов сказать в лицо. Это качество ценно в семейных отношениях.

У человека, у которого мизинчик будет выше черты верхней фаланги безымянного пальца, как правило, большой опыт общения с представительницами противоположного пола. Плюс в том, что обладатель таких пальцев не испытывает дефицит в общении и готов обольстить любую даму. А минус в том, что отношения с ним скорее всего не будут серьёзными и длительными. Именно такие пальцы бывают у донжуанов. Такой партнёр не готов хранить верность и для семьи он будет не лучшим вариантом.

Требовательность в любви и к отношениям проявляют люди, у которых мизинчик никак не может дотянуться до последней фаланги безымянного. Обладатели такого типа пальцев идеализируют своего партнёра, но именно из-за этого выдвигают к нему массу претензий. А поскольку идеальных людей не существует, вечным спутником становится разочарование. Для того, чтобы сохранить гармоничные отношения в семье важно закрывать глаза на недостатки партнёра.

С добровольцами были проведены эксперименты, в ходе которых выяснилось, что если у мужчин большой указательный палец, то, соответственной, и член у него тоже будет больше.

Если пальцы узловатые. То это говорит о приземлённом характере, о том, что человек практик и предпочитает думать о материальных ценностях. Такой человек хорошо обдумывает любой свой шаг, даже если это любовные отношения. Такие мужчины могут на первый взгляд показаться скучными, но на самом деле для семейной жизни они являются идеальным вариантом.

А вот мужчины с аристократическими тонкими пальцами часто подвержены резкой смене настроения. Они импульсивны и живут эмоциями.