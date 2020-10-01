Какую швабру приобрести для дома: на что обращать внимание перед покупкой

Швабра – это самый главный помощник в уборке помещений. На рынке представлен широкий ассортимент данного товара. Современные модели швабр могут быть: паровые, плоские, иметь разные насадки и системы отжима.
Для того, чтобы выбрать качественный и хороший товар, необходимо обращать внимание на следующие критерии:
- швабра должна быть удобная; есть гибкие модели конструкции, которые могут крутиться и поворачиваться в разные стороны;
- важно учитывать высоту швабры; очень важно, чтобы ее можно было регулировать под рост человека;
- лучше всего покупать тонкую швабру, тогда будет удобнее мыть пространство под шкафами, креслами или тумбами;
- каждый человек хочет купить качественный товар, поэтому не нужно слишком сильно экономить.
Какие бывают современные модели швабр?
Швабра с системой отжима. У такой швабры есть губка. Отжим осуществляется при помощи нажатия рычага. Руки в воду опускать не нужно.
Плюсы такой модели швабры:
- низкая стоимость;
- функция отжима;
- конструкция очень удобная;
- прекрасно собирает пыль и мелкие частицы грязи.
Недостатки заключаются в следующем:
- есть риск, что швабра оставит царапины на паркете;
- прослужит швабра недолго.
Швабра деревянная. Это швабра из прошлых времен. Ее плюсы: низкая стоимость и долгий срок службы. К минусам относят: малофункциональный предмет.
Швабра с распылителем.
Достоинства такой модели состоят в том, что не нужно наклоняться к емкости с жидкостью, применяют для быстрой уборки помещений, подходит для любого покрытия на полу.
Минусы: некачественная уборка, высокая стоимость.
Швабра Золушка. Выглядит как платформа круглого типа, на которую прикреплены веревочные жгутики. Другое название конструкции – «веревочная швабра».
В комплекте также идет емкость с функцией механического отжима и полоскания воды.
Преимущества такой швабры:
- очень компактное ведро в комплекте;
- высокий уровень очистки.
Недостатки:
- нельзя применять, если пол из паркета или дерева;
- ведро приходится таскать за собой.
Паровая швабра — это конструкция, которая не только осуществляет влажную уборку, но и дезинфицирует пол.
Плюсы:
- дезинфекция горячим паром;
- справляется с грибком;
- можно применять для очистки мебели и ковровых покрытий.
Минусы:
- высокая стоимость;
- швабра достаточно тяжелая;
- конструкция электрическая, поэтому длина провода ограничивает свободное передвижение.
А какая швабра из перечисленных вариантов понравилась вам?