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Какую швабру приобрести для дома: на что обращать внимание перед покупкой

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Швабра – это самый главный помощник в уборке помещений. На рынке представлен широкий ассортимент данного товара. Современные модели швабр могут быть: паровые, плоские, иметь разные насадки и системы отжима.

Какую швабру приобрести для дома: на что обращать внимание перед покупкой

Для того, чтобы выбрать качественный и хороший товар, необходимо обращать внимание на следующие критерии:

  • швабра должна быть удобная; есть гибкие модели конструкции, которые могут крутиться и поворачиваться в разные стороны;
  • важно учитывать высоту швабры; очень важно, чтобы ее можно было регулировать под рост человека;
  • лучше всего покупать тонкую швабру, тогда будет удобнее мыть пространство под шкафами, креслами или тумбами;
  • каждый человек хочет купить качественный товар, поэтому не нужно слишком сильно экономить.

Какие бывают современные модели швабр?

Швабра с системой отжима. У такой швабры есть губка. Отжим осуществляется при помощи нажатия рычага. Руки в воду опускать не нужно.

Какую швабру приобрести для дома: на что обращать внимание перед покупкой

Плюсы такой модели швабры:

  • низкая стоимость;
  • функция отжима;
  • конструкция очень удобная;
  • прекрасно собирает пыль и мелкие частицы грязи.

Какую швабру приобрести для дома: на что обращать внимание перед покупкой

Недостатки заключаются в следующем:

  • есть риск, что швабра оставит царапины на паркете;
  • прослужит швабра недолго.

Швабра деревянная. Это швабра из прошлых времен. Ее плюсы: низкая стоимость и долгий срок службы. К минусам относят: малофункциональный предмет.

Швабра с распылителем.

Какую швабру приобрести для дома: на что обращать внимание перед покупкой

Достоинства такой модели состоят в том, что не нужно наклоняться к емкости с жидкостью, применяют для быстрой уборки помещений, подходит для любого покрытия на полу.

Минусы: некачественная уборка, высокая стоимость.

Какую швабру приобрести для дома: на что обращать внимание перед покупкой

Швабра Золушка. Выглядит как платформа круглого типа, на которую прикреплены веревочные жгутики. Другое название конструкции – «веревочная швабра».

Какую швабру приобрести для дома: на что обращать внимание перед покупкой

В комплекте также идет емкость с функцией механического отжима и полоскания воды.

Преимущества такой швабры:

  • очень компактное ведро в комплекте;
  • высокий уровень очистки.

Недостатки:

  • нельзя применять, если пол из паркета или дерева;
  • ведро приходится таскать за собой.

Паровая швабра — это конструкция, которая не только осуществляет влажную уборку, но и дезинфицирует пол.

Какую швабру приобрести для дома: на что обращать внимание перед покупкой

Плюсы:

  • дезинфекция горячим паром;
  • справляется с грибком;
  • можно применять для очистки мебели и ковровых покрытий.

Какую швабру приобрести для дома: на что обращать внимание перед покупкой

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • швабра достаточно тяжелая;
  • конструкция электрическая, поэтому длина провода ограничивает свободное передвижение.

А какая швабра из перечисленных вариантов понравилась вам?

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