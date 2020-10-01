Какую швабру приобрести для дома: на что обращать внимание перед покупкой

Швабра – это самый главный помощник в уборке помещений. На рынке представлен широкий ассортимент данного товара. Современные модели швабр могут быть: паровые, плоские, иметь разные насадки и системы отжима.

Для того, чтобы выбрать качественный и хороший товар, необходимо обращать внимание на следующие критерии:

швабра должна быть удобная; есть гибкие модели конструкции, которые могут крутиться и поворачиваться в разные стороны;

важно учитывать высоту швабры; очень важно, чтобы ее можно было регулировать под рост человека;

лучше всего покупать тонкую швабру, тогда будет удобнее мыть пространство под шкафами, креслами или тумбами;

каждый человек хочет купить качественный товар, поэтому не нужно слишком сильно экономить.

Какие бывают современные модели швабр?

Швабра с системой отжима. У такой швабры есть губка. Отжим осуществляется при помощи нажатия рычага. Руки в воду опускать не нужно.

Плюсы такой модели швабры:

низкая стоимость;

функция отжима;

конструкция очень удобная;

прекрасно собирает пыль и мелкие частицы грязи.

Недостатки заключаются в следующем:

есть риск, что швабра оставит царапины на паркете;

прослужит швабра недолго.

Швабра деревянная. Это швабра из прошлых времен. Ее плюсы: низкая стоимость и долгий срок службы. К минусам относят: малофункциональный предмет.

Швабра с распылителем.

Достоинства такой модели состоят в том, что не нужно наклоняться к емкости с жидкостью, применяют для быстрой уборки помещений, подходит для любого покрытия на полу.

Минусы: некачественная уборка, высокая стоимость.

Швабра Золушка. Выглядит как платформа круглого типа, на которую прикреплены веревочные жгутики. Другое название конструкции – «веревочная швабра».

В комплекте также идет емкость с функцией механического отжима и полоскания воды.

Преимущества такой швабры:

очень компактное ведро в комплекте;

высокий уровень очистки.

Недостатки:

нельзя применять, если пол из паркета или дерева;

ведро приходится таскать за собой.

Паровая швабра — это конструкция, которая не только осуществляет влажную уборку, но и дезинфицирует пол.

Плюсы:

дезинфекция горячим паром;

справляется с грибком;

можно применять для очистки мебели и ковровых покрытий.

Минусы:

высокая стоимость;

швабра достаточно тяжелая;

конструкция электрическая, поэтому длина провода ограничивает свободное передвижение.