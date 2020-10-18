Как понять, что друг влюбился в вашу жену

Люди часто влюбляются, и порой объектом их интереса становится тот человек, который уже давно связал себя узами брака. Нередко бывают ситуации, когда друг начинает проявлять симпатию к жене своего товарища. Чтобы не ошибиться и точно определить, стоит ли переживать по данному поводу или же просто показалось, рекомендуется рассмотреть несколько показательных ситуаций, которые четко показывает, что друг хочет отбить жену.

Друг стал постоянно интересоваться браком своего товарища

Друзья легко найдут темы для разговора, мужчины могут поговорить о работе, машинах, спорте и так далее, но если друг часто спрашивает, как идет семейная жизнь и все ли хорошо, то это явный звоночек.

Конечно, это может просто дружеская забота и интерес, но если такого раньше происходило, то стоит задуматься: а стоит ли доверять своему товарищу, не отобьет ли он жену?

Друг постоянно прихорашивается в присутствии жены своего товарища

Если друг перед женой своего товарища часто говорит о себе, рассказывает о своих успехах и планах, старается хорошо выглядеть, то это также может свидетельствовать о его намерениях касательно супруги товарища.

Также могут быть случаи, когда этот «друг» начинает часто шутить над товарищем, желая заполучить внимание или одобрение со стороны его супруги.

Друг мало рассказывает о своей личной жизни

Возможно, что этот человек просто не любит в подробностях описать свои победы на личном фронте. Но если друг раньше постоянно делился всеми подробностями, а теперь перед женой своего товарища нередко умалчивает о своих любовных похождениях, то это серьезный повод задуматься.

Если «друг» решил заполучить жену товарища, то вполне естественно ему не захочется рассказывать о своих подругах и любовницах, чтобы не отпугнуть желаемый объект.

Друг стал постоянно делать подарки без особого повода

Если при небольших посиделках этот «друг» начал постоянно делать небольшие презенты, например, дарить цветы или милые безделушки, то это может означать, что он решил привлечь к себе внимание супруги товарища.

Небольшой букетик может оказаться красивым и галантным жестом по отношению к хозяйке дома, который выражает не только дружескую симпатию и хорошее отношение, но и более глубокие и интимные чувства.

Друг часто поддерживает жену своего товарища по многим вопросам

Возможно, что интересы друга и супруги его товарища совпадают, и в этом нет ничего страшного. Но если так было не всегда, а теперь этот «друг» постоянно поддерживает жену, особенно если ее муж не согласен с ее мнением, то это опасный знак.

Все вышеперечисленные признаки не могут точно указать, влюблен ли друг в супругу своего товарища или нет. Но если эти случаи повторяются постоянно, то необходимо подумать, как лучше поступить, стоит ли доверять своему другу.