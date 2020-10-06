Юбка для посещения церкви: как сшить ее самостоятельно

При посещении церкви люди должны соблюдать определенные правила. Любой посетитель храма для начала должен одеться скромно. В особенности правило касается внешнего вида женщин. В храм нельзя заходить в обуви на высоком каблуке и брюках. Также важно закрыть плечи и голову. Брюки оценивают в качестве превосходства над мужем. И поэтому храм нужно посещать в длинной юбке.

Какая юбка подходит для посещения церкви?

Если женщина случайно проходила мимо и была одета в брюки и без платка, то посещение церкви не является каким-либо нарушением. Но при постоянном посещении нужно следить за своей внешностью. Нахождение в джинсах или в других штанах священнослужители могут воспринимать неправильно.

Юбка должна иметь макси-длину. Оттенок должен быть темным, а крой скромным. Юбка должна быть не вызывающей. Для церкви подходит модель с прямым и расклешенным кроем. На изделии никакого разреза и декоративной отделки быть не должно.

Если не получилось найти подходящий вариант, то можно такую юбку сшить самостоятельно.

Длина юбки по канону

Сейчас на пике популярности находятся длинные платья и юбки. По канону юбка должна иметь длину ниже колен. В крайнем случае, можно надеть платье макси длины.

Как сшить юбку самостоятельно?

Если в гардеробе нет юбки, которую можно надеть в церковь, то можно сшить изделие. Такую юбку можно надеть поверх брюк. Вариант очень удобен для тех, кто спешит и не может быстро переодеться. Чтобы сшить юбку, необходимо купить в магазине шелк или другую ткань. Для удобства ее можно сшить с запахом и на завязках. Количество необходимой ткани зависит от ее ширины. Также важно знать, длина самодельной юбки должна быть до пола. Для юбок поверх платья существует специальная трикотажная ткань. Нужно сделать выкройку и подшить завязки.

Особенности шитья скромной юбки с запахом

Юбки с запахом имеют оригинальный дизайн. Такое изделие можно сшить, не имея навыка. Юбка вместо завязок должна иметь 2 пуговицы. Одежда с запахом шьется из прямоугольного тканевого отреза. Несколько отрезков сшивают со всех сторон. Юбку пришивают к заранее подготовленному поясу. Ее может сшить любая девушка. При этом необязательно иметь швейную машинку.

Особенности шитья юбки на завязках

При путешествии люди, как правило, посещают все достопримечательности, в особенности церкви. И поэтому юбка с завязками будет актуальна. Поскольку туристы носят брюки, футболку и шорты. Чтобы сшить юбку на завязках, нужно следовать нижеперечисленным рекомендациям:

Юбку с завязками и с запахом шьют без предварительной выкройки. Объем ширины зависит от обхвата. Длина зависит от одежды. Для добавления воланов понадобится отдельная ткань в 3 м. Воланы шьют отдельно и потом пришивают к юбке. Пояс пришивают в самом конце.

Для скромной юбки подходит шифон, хлопчатобумажная ткань и лен.