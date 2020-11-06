6 советов психолога о том, как свести «на нет» любые отношения

Очень многие женщины своим поведением унижают мужчину, причем они не замечают этого. Они подрывают его самооценку, вырывая себе яму, и затаптывают свои мечты на женское счастье. Поэтому важно взять на заметку те самые 6 секретов о том, как вести себя не следует.

Сравнивать своего мужчину с кем бы то ни было

Даже маленьких мальчиков нельзя так унижать (посмотри, твой одноклассник учится лучше), а уж взрослого мужчину тем более. Бесконечное нытье «а у Петровых новая машина, а Мишка жене новую шубу купил, а Генка заботливый отец, с малышом гуляет» может вывести из себя кого угодно. Все это никак не пойдет на пользу, а только обеспечит отчуждение. Не рекомендуется сравнивать мужчину даже с самим собой в духе «а раньше ты чаще дарил цветы» и прочее.

Жаловаться на жизнь или ситуацию

Здесь все просто: женщина жалуется на ситуацию, а мужчина чувствуя за нее ответственность, воспринимает это так, что это ей с ним плохо. То есть она недовольна, живя с ним, он плохой муж или любовник. Эффект усилится в разы, если подруга ляпнет такое при друзьях своего мужчины.

Обсуждать постельную тему

Такое не прощается, даже в шутку. Демонстрация недовольства или острот по поводу проблем в физиологии возлюбленного приведет к полному краху. Женщина просто растопчет самооценку своей второй половинки, ведь мужская сила для мужчины равна его ощущению самодостаточности. О том, что такое будет сказано в присутствии его друзей, даже и речи быть не может.

Банальные упреки

Недовольство в духе «тебе твои друзья дороже, чем я» или «почему мы до сих пор живем в однокомнатной квартире» вряд ли что-то поменяют в позитивную сторону, зато полностью подточат отношения. Мужчина будет избегать такую женщину, даже если живет с ней вместе не один год.

Выяснять отношения при друзьях

И здесь неважно, сколько пара живет вместе, что сподвигло выяснять эти отношения прямо сейчас. Любое выяснение для сильного пола как красная тряпка для быка. Мужчина сразу себя чувствует униженным, ведь он должен немедленно отчитаться за то-то и то-то. Такая женщина сразу же теряет весь романтический облик в его глазах и становится хабалкой.

Флиртовать с другими мужчинами

Ни один мужчина такое не вытерпит, так как это прямой намек на то, что его за мужчину не считают. Глупые женщины иногда пытаются вызвать таким образом ревность, но вместо этого ухудшают отношения, вплоть до разрыва. Здесь важно понять, что мужчина и женщина разные. Женщина в подобной ситуации станет ревновать, мучиться, а мужчина просто разрывает отношения.