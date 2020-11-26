Как девушке с полными ногами выглядеть привлекательно

Если у девушки пышные ноги, то она всегда сможет выглядеть сексуально и привлекательно, но при условии, что образ будет создан гармоничный, а барышня правильно преподнесет все свои прелести в том или ином наряде.

Ключевая проблемная зона многих женщин – это пышные икры. Большинство девушек комплексуют по этому поводу и считают, что им придется все время носить вещи только длины макси. Но есть некоторые секреты визуальной коррекции фигуры, которые способны исправить положение.

Девушкам с пышными объемами стоит всегда грамотно подбирать себе образ, избегая мелких деталей, которые только испортят внешний вид. Также не стоит надевать длину мини. Еще парочка опасных вещей для девушек с объемами – короткие юбки и шорты до колена.

Какие лайфхаки помогут создать привлекательный образ для девушек с пышными ногами?

Лайфхак номер 1. Длина должна быть до середины икры. Девушки, у которых полные ножки не должны надевать вещи, длина которых равна колену. Также если девушка не надевает каблуки, то длина миди только укорачивает рост. Для плотных икр гармонично смотрится длина миди. Лучше всего, когда подол доходит ровно до середины икры. Такой ход позволит приоткрыть ножки в области лодыжек и в целом образ получится привлекательный.

Лайфхак номер два. Девушка должна отдавать предпочтение вещам с легкими и воздушными тканями. Самые удачные наряды – это когда подол доходит до середины икры и струиться. Для гармоничного образа лучшими станут такие ткани, как вискоза или шифон. Картинка получится стильной, приятной, а девушка будет выглядеть воздушной и обаятельной.

Лайфхак под номером три – отвлекающие маневры. В понятие оптических иллюзий входят особенности кроя и элементы декора. Самое главное – это коррекция проблемных участков. Можно надевать одежду с вырезами по бокам, прозрачные вставки на юбках в области икр тоже подчеркнут стройность ног в выгодном свете и подчеркнут силуэт. Ключевое, чего необходимо придерживаться – это деликатность в образе, чтобы не было открыто слишком много участков тела. Только так картинка получится сексуальной и вкусной.

Правильная обувь на ногах играет немаловажную роль. Девушке лучше всего выбирать обувь, которая сделает ножки более изящными и тонкими. Идеальными станут: квадратный мыс и устойчивый каблук.

Для того чтобы молодая особа выглядела стройнее, она должна казаться выше. Для достижения подобного эффекта можно использовать некоторые методы вытягивания силуэта: монохромные решения, правильные элементы декора и вертикали.