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Какие женщины нравятся мужчинам за сорок?

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Чаще всего к сорока годам мужчина окончательно определяется в своей жизни, добивается определённой стабильности и уверенно идёт к своей цели. Это ещё совсем не старый человек, по современным меркам это ещё даже не «средний возраст». Всего несколько десятков лет назад, конечно, дело обстояло совсем по-другому.

Чтобы понравиться сорокалетнему мужчине, женщина должна иметь хоть какое-то отношение к перечисленным выше качествам. Так, состоявшийся мужчина, достигший сорокалетнего возраста, нередко выбирает себе жену из своего же круга общения. Он уже не рискует делать новые открытия и пускаться в неизвестность; скорее всего, такой мужчина выберет себе подругу жизни из тех женщин, которые ему хорошо известны и подходят в психологическом смысле.

Тем более это касается материально обеспеченного мужчины. Как правило, он не будет брать в жёны девушку из простой семьи, которая ещё не способна быть финансово независимой, и вводить её в свой круг «высшего среднего класса». Хотя, конечно, бывают и исключения.

Однако нередко состоявшиеся мужчины не переносят слишком уж успешных женщин, особенно если их социальный статус выше, чем у мужчины. Это, конечно, зависит от того, насколько мужчина консервативен и склонен ли он придерживаться старых, отживающих своё понятий. Прогрессивно мыслящие люди могут успешно уживаться с женщинами, которые превосходят их в интеллектуальном, денежном или социальном плане. Даже в России современные сорокалетние мужчины зачастую имеют более прогрессивные взгляды, чем те, которых придерживались их родители.

Тем более у женщины не получится до конца жизни изображать из себя слабую, беззащитную и не очень умную особу, если она таковой не является. Такое лицемерие, как и любое другое, уж точно не укрепляет семейные отношения. Если женщина сильная и самостоятельная, ей нет смысла это скрывать. Однако она не должна подавлять своего избранника. Своими сильными качествами она должна помогать мужу, быть ему надёжной опорой.

Какие женщины нравятся мужчинам за сорок?

Как правило, мужчины в сорок лет ценят естественную красоту женщины. Им не нравятся силиконовые груди, перекаченные губы, плотные слои косметики, подтянутое лицо. Не в восторге они и от слишком «идеальных» пропорций, достойных голливудской актрисы, а не обычной женщины.

А как вы считаете, какими ещё качествами должна обладать женщина, чтобы понравиться сорокалетнему мужчине?

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