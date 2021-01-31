Какие женщины нравятся мужчинам за сорок?

Чаще всего к сорока годам мужчина окончательно определяется в своей жизни, добивается определённой стабильности и уверенно идёт к своей цели. Это ещё совсем не старый человек, по современным меркам это ещё даже не «средний возраст». Всего несколько десятков лет назад, конечно, дело обстояло совсем по-другому.

Чтобы понравиться сорокалетнему мужчине, женщина должна иметь хоть какое-то отношение к перечисленным выше качествам. Так, состоявшийся мужчина, достигший сорокалетнего возраста, нередко выбирает себе жену из своего же круга общения. Он уже не рискует делать новые открытия и пускаться в неизвестность; скорее всего, такой мужчина выберет себе подругу жизни из тех женщин, которые ему хорошо известны и подходят в психологическом смысле.

Тем более это касается материально обеспеченного мужчины. Как правило, он не будет брать в жёны девушку из простой семьи, которая ещё не способна быть финансово независимой, и вводить её в свой круг «высшего среднего класса». Хотя, конечно, бывают и исключения.

Однако нередко состоявшиеся мужчины не переносят слишком уж успешных женщин, особенно если их социальный статус выше, чем у мужчины. Это, конечно, зависит от того, насколько мужчина консервативен и склонен ли он придерживаться старых, отживающих своё понятий. Прогрессивно мыслящие люди могут успешно уживаться с женщинами, которые превосходят их в интеллектуальном, денежном или социальном плане. Даже в России современные сорокалетние мужчины зачастую имеют более прогрессивные взгляды, чем те, которых придерживались их родители.

Тем более у женщины не получится до конца жизни изображать из себя слабую, беззащитную и не очень умную особу, если она таковой не является. Такое лицемерие, как и любое другое, уж точно не укрепляет семейные отношения. Если женщина сильная и самостоятельная, ей нет смысла это скрывать. Однако она не должна подавлять своего избранника. Своими сильными качествами она должна помогать мужу, быть ему надёжной опорой.

Как правило, мужчины в сорок лет ценят естественную красоту женщины. Им не нравятся силиконовые груди, перекаченные губы, плотные слои косметики, подтянутое лицо. Не в восторге они и от слишком «идеальных» пропорций, достойных голливудской актрисы, а не обычной женщины.