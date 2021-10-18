Роскошный тур: Светлогорск — Куршская коса

Если вы собираетесь отдохнуть с друзьями или в кругу семьи на балтийском побережье в Светлогорске, рекомендуем вам посетить природный объект, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО — Национальный парк «Куршская коса».

История заповедника неповторима: 5000 лет назад на моренных песчаных островах сформировался узкий хребет Большой дюны, разделивший Балтийское море и Куршский залив. Хребет покрылся густым лесом, а в 17 веке из-за массовой вырубки лесов, дюны начали продвигаться к Куршскому заливу, похоронив под собой первые поселения.

С 19 века началась борьба человека за спасение Куршской косы, которая продолжается до сих пор: была образована защитная гряда дюн, чтобы не допустить внутреннюю миграцию песочных дюн, а хребет Большой дюны был укреплен деревьями и живой изгородью из кустарника. Куршская коса стала неповторимым в мире природным объектом, свидетельство мирного и созидательного сосуществования человека и природы и излюбленным местом рыбаков-любителей, творческих личностей, ученых, геологов, натуралистов, яхтсменов и планеристов.

Оптимальный маршрут: Светлогорск — Куршская коса

Все кто прилетает в Калининград, знакомятся с Куршской косой еще из иллюминатора самолета. Поросшая кустарниками и лесными массивами узенькая полоска суши растянулась на 98 км с юго-запада на северо-восток слабо вогнутой дугой от российского курорта Зеленоградск до литовского города Клайпеда, разделяя Куршский залив от Балтийского моря. Она занимает площадь 6621 га, половина территории косы принадлежит РФ, а остальная часть — Литве.

Национальный заповедник ограничен географическими координатами: по северной широте от 55.43.27 до 54.57.24, а по восточной долготе от 20.31.36 до 21.05.43. Балтийский курорт Светлогорск, который территориально относится в Калининградском административном округе, расположен на главном туристическом маршруте: «Светлогорск-Куршская коса». Расстояние по маршруту 80 км, на автомобиле путь занимает 1 час, на туристическом автобусе 1ч 10 минут, а на рейсовом — 1 час 30 мин.

Как проще добраться от Светлогорска до Куршской косы:

Удобнее всего добираться от Светлогорска до заповедника на личной или арендованной машине. Посуточная аренда в зависимости от марки авто стоит от 1350 руб. для Hyundai Getz до 3500 руб. для Toyota Yaris. Для корпоративных, дружеских и семейных поездок наиболее удобным вариантом посещения Куршской косы является участие в экскурсионном туре «Светлогорск — Куршская коса». С опытным гидом, на комфортабельном автобусе в течение 6 часов можно посетить все главные достопримечательности заповедника, в стоимость экскурсии входят дорога, услуги гида и экологический сбор для взрослых туристов. На остановке Высота Эфа у туристов будет достаточно свободного времени, чтобы погулять и перекусить. Для тех, кто любит путешествовать самостоятельно от Светлогорска до конечной точки пос. Морское, можно добраться рейсовым автобусом No 596. Примечательно, что автобус останавливается во всех знаковых местах национального парка: музее, станции кольцевания птиц, у Танцующего леса и Дюны Эфа. Интервал движения в летний период — каждые 30 минут, в зимний — автобусы ходят гораздо реже.

Правила въезда на Куршскую косу

Для всех въезжающих и пеших туристов в национальный парк, установлена плата из расчета 300 руб. с человека и дополнительно 150 руб. за авто. Оплату производят на месте у пропускного пункта или онлайн на официальном сайте Национального парка

Важно! Для детей до 12 лет и инвалидов I и II группы установлена льгота в виде бесплатного посещения.

Полученные средства от туристического сбора используется для сохранения заповедника, организации туристических условий, научных изысканий и обслуживание инфраструктуры Куршской косе.

Что посмотреть на Куршской косе

Для того чтобы посмотреть на Куршской косе все уникальные объекты и красивые места, не хватит одного дня, даже если воспользоваться личным авто. Уникальная география балтийского региона создала условия формирования своеобразною экосистемы с неописуемыми лесными ландшафтами и морскими дюнами, на территории которой проживают множественные зоологические виды и растения. Современный вид заповедника сохранился благодаря деятельности человека, направленной на защиту уникального природного памятника.

Для тех, кто решил посетить Национальный парк «Куршская коса» требуется выполнять определенные правила, с которыми туристов знакомят перед входом в заповедник:

На этой территории запрещено разведение костров, установка палаток и других временных сооружений, кроме специально отведенных мест. Запрещено передвижение по дюнам, переход через береговой вал. Все пешие экскурсии проходят по специальным оборудованным дорожкам. На территории запрещены охота, рыбалка, сбор ягод и грибов.

Наиболее популярными местами для туристов в Национальном парке считаются: Королевский Бор, музейный комплекс, орнитологическая научная станция и Высота Мюллера.

В национальном парке проводят и групповые, и индивидуальные экскурсии. Преимуществом первых является высокий уровень туристического обслуживания с опытным гидом, с посещением наиболее знаковых мест и стоянок для отдыха и приема пищи. Преимуществом индивидуального обслуживания считается возможность для туриста побыть «наедине с миром», без групповой суеты и пройти заповедник по индивидуальному плану. Конечно, в этом случае стоимость туристического обслуживания будет немножко выше.

Королевский бор

Заповедник был создан при правлении Фридриха Вильгельма I и ранее назывался лесничеством «Гренц». Поэтому здесь можно встретить деревья, которым исполнилось несколько веков. Растет здесь и особенная древняя туя, к ней ведет специальная тропинка, а место посещения огорожено.

Здесь можно встретить лесных зверей. На территории бора размещено много кормушек, которые помогают им выжить в сложных природных условиях.

Танцующий лес

Этот лес на территории Куршской косы молодой, его высаживали в 60-х годах прошлого века в качестве защитных мер по спасению природного памятника. До сих пор нет точных пояснений, почему деревья стали расти, приобретая странную форму. На этот счет высказано много мистических теорий, даже об инопланетном вмешательстве.

Ученые все же склоняются к идее, что такая форма деревьев связана с воздействием гусениц, которые принуждают деревья таким образом защищаться от их атак, меняя свое направление роста. Но, тем не менее, именно мистический ореол, присутствующий в этом месте привлекает сюда толпы туристов.

Музейный комплекс

Он расположился на 14-м км национального парка и воссоздает историю поселений куршей и викингов, где посетители могут вживую понаблюдать за их бытом и стать своеобразным «участником» исторических событий.

Здесь находится интересная композиция — «тропа ощущений», где на небольшом отрезке воссозданы все типы грунтового покрытия, которые присутствуют на Куршской косе.

Рядом расположен музей русских суеверий в котором представлены много деревянных фигурок фольклорных сказочных персонажей, таких как Баба Яга и Кикимора, домовой и Леший, а также другие узнаваемые волшебные герои.

Орнитологическая станция «Фрингилла»

Куршская коса стала «Птичьим мостом» — для пернатых мигрирующих с севера на юг и обратно, для того чтобы подкрепится и отдохнуть. Ученые подсчитали, что во время массовой миграции над косой пролетает до 1 миллион птиц, среди которых много краснокнижных.

Поэтому не удивительно, что здесь еще в 1901 году была организована научно-исследовательская орнитологическая станция «Фрингилла». Сегодня она входит в состав Биостанции Зоологического института РАН.

Станция работает сезонно, осенью и весной, в это время над косой устанавливаются сети для кольцевания и изучения малых пернатых. На станции проводят специальные мастер-классы для туристов, что объясняет повышенный их интерес к этому месту.

Высота Мюллера

Кульминацией туристического маршрута считается посещение высочайшей дюны — «Высота Мюллера». К ее вершине проложили пешеходный маршрут. Со смотровой площадки, расположенной на 32 километре Куршской Косы на высоте 44 метра в безоблачную погоду просматриваются одновременно дюны, морские воды Балтики и пресного залива.

Сегодня тысячи туристов направляются в Национальный парк, чтобы посмотреть неповторимый природный объект. Находясь на отдыхе в Светлогорске вам проще всего выполнить такую экскурсию забронировав ее на официальном сайте sputnik8.com.

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