Шприцы, иглы и инъекторы: виды, назначения, инструкция по использованию

Шприцом называют градуированное приспособление для инъекционного введения растворов, выполнения пункций, отсасывания патологических жидкостей из организма. Иглу помещают в ампулу с лечебным веществом или просто вводят в ткани тела. Поднимают поршень, чтобы создать вакуум и заставить содержимое втянуться в полость. Рассмотрим, какими бывают многоразовые и одноразовые шприцы, из чего сделаны, как подбирают иголку.

Виды шприцов

По допустимому количеству использований их разделяют на рассчитанные на однократную работу и многоразовые. Первые изготовлены из пластика, бывают обычными и самоблокирующимися. ПО типу исполнения и принципу действия разделяют:

Одноразовые без блокировки. Применяются только для однократного вливания. Хотя их конструкция допускает многократное использование, по санитарным нормам такие изделия утилизируются после единственного укола. Самоблокирующиеся одноразовые. Не позволяют вводить содержимое больше одного раза. После использования поршень блокируется. Инсулиновые тонкоигольные шприцы для инъекций. Используют для быстрого, безболезненного и точно дозированного вливания инсулина в подкожно-жировой слой. Корпус имеет разметку в миллилитрах и в единицах, измеряющих дозу инсулина: 1 мл = 100 ЕД. Иногда больные диабетом используют одно приспособление, пока острие рабочее — это не запрещено. Шприцы Жане. Применяют для промывания полостей тела, откачки выделений и гноя, проведения клизм, заполнения жидкостью брюшной полости или трахеи. Объём цилиндра — 150 мл. Многоразовые медицинские. Изготовлены из металла и стекла, выглядят и работают так же, как предназначенные для однократной работы. Многоразовые изделия стерилизуют кипячением при температуре 200 градусов или в ультрафиолетовых шкафах, хранят в крафтовых пакетах. Шприц ручка. Предназначен для самостоятельной дозированной подачи инсулина. Он представляет собой корпус с картриджем, в котором хранится гормон. На конец картриджа надевают тонкую иголку, нажимают на кнопку. Острие мгновенно входит в мягкие ткани, лекарство вливается без усилий со стороны человека. Картридж меняют раз в несколько дней, иголку — раз в неделю или чаще по желанию пациента. Карпульный многоразовый. Используют стоматологи для проведения местной анестезии. У него длинная, прочная иголка, во время введения достигающая глубоко расположенных нервов. Шприц пистолет. Предназначен для мгновенного безболезненного введения препаратов больным, которые боятся обычных уколов. Доктор или пациент набирает раствор в шприцы 5 мл , устанавливает его внутри конструкции, подносит к нужному участку тела, жмёт на курок.

По конструкции шприцы делят на двух- и трёхкомпонентные.

Двухкомпонентные представляют собой пластиковый цилиндр с цельной ручкой-поршнем. Их применяют нечасто – без дополнительного уплотнителя поршень перемещается достаточно туго. Трёхкомпонентные медицинские шприцы инъекторы имеют ручку с латексным, каучуковым или резиновым уплотнителем на конце. Поршень легко движется внутри градуированной емкости, врач или пациент прилагает меньше усилий для выполнения процедуры. Однако трехкомпонентные инструменты не применяют для работы с химически агрессивными средами, которые могут вступить в реакцию с материалом уплотнителя.

По типу крепления иголки шприцы и инъекторы делятся на несъёмные, с разъемами Луер, Луер-Лок, с катетерным креплением.

Несъёмные иглы обычно устанавливаются на инсулиновые шприцы малого объёма.

Насадку Луер-Лок используют для длительного переливания растворов, проведения инфузий детям и животным. Такое крепление исключает проливы, облегчает работу с вязкими средами.

Насадка Луер дешёвая в производстве, хорошо подходит для работы с жидкостями. Большинство шприцов производителей имеют такой разъем.

Катетерный разъём предназначен для зондированного кормления, переливания жидкостей через катетеры. Например, для лечения мочевого пузыря, промывания плевральной полости или абсцесса.

По положению конусообразного наконечника для иголки шприцы делят на эксцентрические и концентрические.

На эксцентрических наконечник смещён вбок. Это удобно для забора крови.

На концентрических наконечник располагается по центру. Такие инъекторы для уколов применяют врачи для введения в организм больного лечебных растворов.

Немедицинские шприцы

Кроме приспособлений для инъекций, используемых в медицинских целях, существуют кондитерские, технические и ручные инъекторы.

Кондитерские предназначены для выдавливания кремообразных продуктов на десерты. Вместо иголок у них имеются корнеты с разным профилем.

Технические применяют для смазывания узлов оборудования, прицельного выдавливания клея, других вязких сред. Они бывают одноразовыми (заполненными на заводе-изготовителе) или перезаряжаемыми, которые после опустошения заполняет пользователь.

Ручные приспособления применяют для введения рассолов, маринадов в мясо. Они сокращают время обработки пищи в промышленных условиях.

Размер шприца

По объёму цилиндра медицинские шприцы бывают маленькими, стандартными, большими.

Маленькие (для 1 мл жидкости) используют для работы с инсулином, туберкулином (реакция Манту), вакцинами, для вакцинации младенцев, взятия аллергопроб.

Стандартные (на 2—22 мл) применяют для подкожного, внутривенного, внутримышечного введения лечебных препаратов.

Большие пистолеты инъекторы (на 30—150 мл) используют для промывания полостей, введения препаратов в неглубоко расположенные вены и артерии, для внутримышечной доставки посолочных смесей.

Определение размера иглы

Применяемые в медицине иголки для уколов полые внутри, различаются по толщине или калибру, по типу острия. Для маркировки изделий применяют букву G. Чем больше число перед этой буквой, тем тоньше стальная трубка иголки. Чем больше число после буквы, тем длиннее рабочая часть. Если шприц маленький или артерия тонкая, используют специальные иголки высокого калибра. Когда нужно ввести много содержимого за один прокол, берут толстое изделие с низким калибром.

Например, для работы с инсулином подходит размер 10х0.45 или 10х0.4 мм, для стандартного объёма 2—22 мл — размер 30х0.6, 40х0.7 и 40х0.8 мм, для Жане — 400х1.2 мм.

Шприцевые иглы маркируются цветом. Популярные модели типа 27 G х 0.4, предназначенные для стандартного объёма 2—22 мл, вставляют в насадку-канюлю светло-серого цвета, «инсулинки» 30 G х 0.3 мм — в желтую насадку.

Длина иглы

Иглы для шприцов подбирают по комплекции больного. Например, ребенку понадобится более тонкое и короткое изделие, чем грузному взрослому человеку. На выбор влияет место укола. Если раствор вводят в неглубокий подкожно-жировой слой, берут короткие иголки. Для инъекций в ягодицу применяют длинные толстые стальные, способные проникнуть глубже.

Для внутрикожного вливания подойдет игла 15—20 мм, для подкожных инфузий — рабочая часть в 35—45 мм. Для введения лекарства в сосуд или ягодицу подбирают размер 30+ мм.

От длины и толщины рабочей части напрямую зависит успешность доставки медикамента, болевые ощущения пациента, скорость заживления проколотых тканей.

Разновидности игл

Полая медицинская иголка состоит из стальной трубки и канюли, в которую ее вставляют. Насадку надевают на наконечник пластиковой емкости. Для инфузий применяют иглы диаметром 0.33—1.2 мм, срезанные под углом 15—45 градусов. Для внутрикожной доставки растворов выбирают самый острый срез. Для подкожных, внутривенных или внутримышечных инфузий используют изделия с большим углом заточки.

Полые шприцевые иголки выпускают:

нормальными —для введения растворов под кожу, внутримышечно или в артерии;

специальными — т.н. «бабочки», подходят для введения составов в перикард, под кожу, для взятия крови;

биопсийными — используются для взятия образцов клеток, имеют большую головку и мандрен.

Среди изделий специального назначения распространены «бабочки». Это гибкие прозрачные трубочки, вставленные в пластиковые корпуса с «крылышками». Цвет крылышек говорит о том же, что и цвет насадки у обычных инъекционных иголок: о калибре. «Бабочки» облегчают медперсоналу процесс манипулирования рядом с точкой укола. Благодаря особой конструкции введенная в сосуд иголка не двигается, слизистая и мышцы не травмируются, пациент не испытывает боли.

Какой должна быть качественная инъекционная игла и ее упаковка

Чтобы медработник или пациент успешно ввели раствор, игла должна соответствовать следующим требованиям:

Небольшое усилие для прокола. Если срез качественный, сталь легко войдет в ткани без захватывания фрагментов кожи (ради уменьшения усилия некоторые производители покрывают инъекционную трубку силиконом).

Упругость. Достаточно упругая игла не сломается в сосуде или в мышце при введении, не вынудит доктора делать надрезы для извлечения осколков.

Устойчивость соединения с наконечником. Чем прочнее игла «сидит» на цилиндре, тем меньше вероятность пролива препарата, соскакивания канюли.

Максимальная гладкость наружной поверхности и заточенной зоны. Гладкий острый металл почти не травмирует слизистые оболочки, мышцы, сосуды.

Упаковка должна:

сохранять содержимое в стерильном виде при условии хранения инвентаря в сухой проветриваемой комнате;

уменьшать риск загрязнения при разрыве;

надежно защищать содержимое при перевозке;

демонстрировать факт вскрытия.

Последствия неправильного выбора инструментов

Чем внимательнее отношение к подбору приспособлений для введения растворов, тем комфортнее окажется инъекция для пациента, ниже вероятность осложнений. К частым проблемам при введении медикаментов в ягодицу посредством неправильно выбранного приспособления относятся:

уплотнения — появляются при использовании слишком короткой иголки, поскольку состав разливается под дермой, образует болезненный инфильтрат;

абсцесс — нагноение проколотых и близлежащих к ним тканей, случается при использовании нестерильных приспособлений, впрыскивании медикаментов в домашних условиях;

травма нерва — чаще бывает у детей и людей с недостатком массы тела, которым сделали инфузию слишком длинной иголкой;

синяки — образуются из-за тупого острия;

поломка инъекционной трубки — случается при рефлекторном спазме мышцы во время введения некачественного инструмента.

Чтобы не допустить осложнений, следует тщательно выбирать производителя, класс, тип инструментов для инъекций. Во время введения медикамента или забора крови следить, чтобы в организм не попали воздушные пузырьки. Инсулинозависимые больные проходят курсы по самостоятельному поверхностному введению гормона. Такие занятия помогают исключить поломку рабочей части инструмента, заражение крови из-за нарушений правил стерильности.

Заключение

Подбором медицинских инъекторов должны заниматься доктора или специально обученные сотрудники, имеющие допуск на продажу. При этом учитывается место и способ инъекции, телосложение пациента, подбираются соответствующие размеры инъекционных приспособлений и иголок к ним.