Тибетские поющие чаши: как они работают, какое влияние оказывают на организм

Тибетские поющие (звучащие) чаши являются и музыкальным инструментом, и особой разновидностью колоколов. Их не надо куда-то подвешивать и фиксировать. Поющие Чаши обучение могут пройти те, кто желает освоить этот удивительный инструмент и получить от него максимум пользы.

Как они работают

Работа музыкальных чаш Тибета не отличается сложностью. Звук возникает в процессе трения деревянного стека о металлическую поверхность. Главная особенность – многослойное звучание: основной звук «обрастает» множеством обертонов. Раздающийся звон идет кругами. И у каждого круга особое звучание. Как на тибетской чаше правильно играть?

Первый способ: необходимо водить стеком, изготовленным из дерева, по внутреннему краю чаши. В итоге создаются множественные вибрации с обертонами. У людей возникает ощущение, что рядом гудят несколько колоколов, их голоса объединяются в одну песнь.

2-й способ: в его основу положен принцип колокола. Для извлечения из чаши продолжительных вибраций по ее внешнему краю надо наносить удары стеком.

И в одном, и в другом случае важно расположение чаши. Она может размещаться на небольшой горизонтальной поверхности, подушечке либо на пальцах руки (не важно – правой или левой). Чем меньше поверхности по размеру, тем лучше звучание будет.

Какое влияние оказывают

Применение тибетских поющих чаш не ограничивается медитациями. Они помогают исцелиться в кратчайшие сроки. Но как же это работает?

Используя данный инструмент, человек запускает 2 звуковые спирали. Одна должна широкими кругами разойтись от чаши, унося накопленную отрицательную энергию, а вторая, наоборот, должна в нее зайти. Возникающие звуки положительно влияют на человека, его ауру и энергетику.

В целом звучание чаш позволяет:

повысить иммунитет, поднять жизненный тонус;

снять стресс, устранить проблемы со сном;

гармонизировать дыхание, благодаря чему человек сможет избавиться от разных заболеваний;

привести в норму давление;

улучшить работу головного мозга. Человек начнет проявлять интерес к творчеству, внимательно относиться к мелочам.

Нельзя не упомянуть еще об одном свойстве звучащих чаш. Их применяют, чтобы зарядить воду энергией. Если правильно все выполнить, то жидкость будет обладать теми же свойствами, что и вода, взятая из горного источника. Регулярное употребление такой воды будет способствовать очищению от токсинов, человек наберется сил, а его здоровье улучшится.