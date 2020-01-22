Какая чакра важнее всего для женского счастья?

У каждого человека есть своя отдельная жизненная энергия. А энергетическая воронка называется чакрой. Чакры находятся вдоль позвоночника. Он представляет собой энергетический столб, на который закручиваются чакры. У женщины есть свои отдельные чакры, которые помогут обрести счастье. На энергетическом уровне каждого человека окружает тонкое биополе. К мужским чакрам относятся манипура, муладхара, вишудха. А остальные чакры относятся к женским.

А вот анахата является самой главной среди женских чакр. Анахата располагается в центре грудной области. Именно данная чакра связывает женщину с Высшим Разумом. Данная чакра присутствует как у женщин, так и у мужчин. Анахата имеет зеленый оттенок. Некоторые специалисты полагают, что анахата может иметь розовый оттенок. В любом случае для усиления чакры можно носить одежду под цвет или оформить некоторую часть интерьера в этом тоне.

Правильная работа анахаты приводит к приобретению женского счастья. Для активации чакры нужно заняться своим эмоциональным состоянием. По мнению эзотериков, эмоциональное состояние можно укрепить благодаря умению думать сердцем. Именно умение думать сердцем поможет повысить женственность. А повышение женственности приводит к улучшению всех жизненных сфер. На практике открыть сердце не так просто.

По статистике почти 80% людей рождаются с закрытым сердцем. По другой версии, эзотерики считают, что стоит один раз раскрыть сердце, чтобы повысить свою женственность. По другой версии анахата является чакрой любви. Любовь может положительно повлиять на все сферы жизни. При гипоактивной анахате энергия застывает как болото. Такое происходит, когда человек не хочет любить или живет как «без души».

Гипоактивность чакры проявляется по нижеперечисленным признакам:

Чувство пустоты. Отсутствие смысла жизни. Постоянная депрессия. Потеря интереса ко всему. Отсутствие осознанности. Отсутствие или недостаток радости.

Гиперактивные чакры также не приносят никакой пользы. Многие считают, что при активной работе анахаты можно обрести все желаемое. Со стороны жизнь людей с повышенной анахатой кажется интересной и полной приключений. На самом деле при повышенной анахате жизнь женщины полна драмы, ссор, скандалов или других склок. Женщины сами страдают от анахаты и портят жизнь другим. Такие женщины зависят от отношений и могут манипулировать людьми. Их жизненная энергия похожа на дорожную пробку.

Чтобы уравновесить чакры, нужно изменить свой внутренний мир. Любую проблему нужно решать разумно и при этом не лишать других людей свободы желания и выбора.