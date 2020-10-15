Способы, которые помогут выявить женатого мужчину, даже если у него на пальце нет кольца

Далеко не каждая женщина готова вступить в любовную связь с женатым мужчиной. Молодые люди, которые хотят поразвлекаться и провести время в компании привлекательной незнакомки, чаще всего не носят украшение на пальце, а снимают его. Определить, есть ли у мужчины супруга, очень просто. Необходимо лишь внимательно взглянуть на партнера и все станет очевидно.

Человек, который постоянно будет что-то скрывать

Женатые мужчины обычно не будут афишировать и публиковать совместные снимки в социальной сети. Как правило, такие молодые люди ведут себя довольно сдержанно и не сильно откровенничают с девушкой.

Абонент вне зоны действия сети

Женатые мужчины будут игнорировать входящие звонки. Партнер будет ссылаться на постоянную занятость и невозможность говорить. Мужчина будет предлагать исключительно переписки в социальной сети и не более того.

Табу на использование мобильного гаджета

Молодой человек всячески будет делать так, чтобы телефон не попал в руки спутницы. Например, девушка может попросить партнера дать ей телефон для игр, а он категорически будет против. Такое поведение всегда настораживает. Мужчина ведет себя так, потому что не хочет, чтобы девушка обнаружила ненужную информацию в виде фото или переписки.

Также стоит насторожиться, когда мужчина при разговоре с кем-то отходит подальше или вовсе в другое помещение. Это еще одно доказательство, что тут что-то неладно. Возможно, молодой человек просто обманывает свою спутницу.

Назначать свидание по расписанию

Молодые люди ограничены во времени, поэтому постоянно приглашают на встречу прелестную спутницу только в определенное время или день. Преимущественно вечером, в праздничные дни или в выходные молодые люди проводят в кругу семьи. Мужчина в данной ситуации порой придумывает нелепые отговорки, которые действительно срабатывают. Когда речь идет о влюбленной девушке, то нет смысла что-либо объяснять. Она всегда подождет любимого мужчину и пойдет на любые уступки.

Поведение в общественных местах говорит само за себя

Мужчины, у которых есть колечко на пальце, практически не появляются с любовницей в людных местах, поскольку опасаются, что их заметят друзья или кто-то из близких знакомых.

Если молодой человек тщательно скрывает адрес, где проживает – это верный сигнал того, что он женат. Чаще всего молодой человек приглашает девушку на свидание куда-нибудь за город или назначает встречу в отеле. Самая популярная отговорка мужчин в такой ситуации звучит так: проживаю с мамой. Возможно, это действительно так, но маловероятно.

Если девушка отметила у своего партнера несколько вышеперечисленных признаков, то самое время задуматься над тем, чтобы разорвать отношения. Конечно же, не стоит рубить с плеча. Для начала нужно удостовериться и проверить догадки, а уж потом принимать решения.