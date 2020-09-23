Как девушке обратить на себя внимание парней: действенные способы

Первыми инициативу обычно проявляют парни. Это и закон жизни, и общества. Но часто молодые люди не знают, что они желают знакомства с красивой девушкой. В этом случае необходимо привлечь внимание мужчины, отдав ему в дальнейшем полную инициативу. Стоит запомнить главное требование – привлечь к себе внимание. Можно споткнуться и упасть к его ногам, бросить заинтересованный взгляд, уронить случайно вещь. Этих трюков достаточно, чтобы мужчина обратил на представительницу прекрасного пола внимание.

Знакомство в школе и на улице

В учебных заведениях реализовать свою идею гораздо проще. Ведь девушка бывает рядом с объектом увлечений каждый день, у них есть общие знакомые, темы для разговоров, увлечения, спорт. Рекомендуется изучить интересы парня, чтобы подготовить тему для первого знакомства.

Общение можно начинать на перемене, в столовой или в коридоре, попросив листок или ручку. Кто-то советует разлить на него немного кофе или уронить под ноги книгу, тетрадку, рюкзак. И не стоит забывать о социальных сетях, школьных танцах, КВН.

На улице знакомиться сложнее, ведь неизвестно избранник занят или нет, нормальный или же полный психопат. Узнавать семейное положение сразу некрасиво, да и странно, если честно. Можно кофе разлить на мужчину, уронить бумаги в его присутствии, столкнуться случайно. Помочь могут домашние питомцы, например, собаки.

Важно в момент знакомства быть вежливой и улыбаться, вносить в каждую ситуацию юмор.

Рекомендуется действовать по ситуации и устанавливать контакты дальше, если парень «откликается». Чтобы зацепить, нужно использовать интригующие фразы, полунамеки и улыбки.

Знакомство в спортзале

Довольно специфическая территория, чтобы заводить знакомства и романы. Но именно в таких заведениях и возникают настоящие чувства.

Один общий интерес у парня и девушки уже есть – это спорт. Эту тему можно развивать на первом свидании. Только знакомство должно выглядеть максимально естественно.

Надо по-настоящему заниматься, а не халтурить. Мужчина должен видеть, что девушка не кадрить кого-то пришла, а реально спортом занимается. Для знакомства надо использовать стандартный подход – просьбу о помощи. Действовать надо по ситуации. Обязательно нужно оценить старания парня, заговорив невзначай о чем-то легком. Разговор должен длиться не больше 5 минут, потом надо идти заниматься дальше. От мужчины зависит дальнейшее развитие ситуации.

Если сразу приглашения на свидания не последовало, то нужно и дальше здороваться, улыбаться, иногда просить о помощи. Если присутствует смелость у девушки, то она может сама пригласить мужчину на кофе или чай.