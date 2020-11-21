На кого хотели быть похожи наши мамы

В любое время были такие люди, которые служили примером для многих. Прошли времена, когда наши мамы были молоды. В Советском Союзе ощущался дефицит во всех прелестях жизни, да и простые вещи можно было достать с трудом. Женщины, которые жили в это время, как только не исхитрялись, чтобы выглядеть модно. Покупали ткань и шили платья по зарубежным журналам. Смотрели телевизор и брали пример с актрис и певиц, которых там показывали.

Надя из «Иронии судьбы»

Эта актриса была иконой стиля долгое время. Ее светлые волосы, прекрасный макияж хотели повторить все дамы того времени. А верхняя одежда, пальто и лисья шапка. Такую купила каждая четвертая женщина в СССР, остальные же просто сшили из своих воротников.

Кавказская пленница

Очаровательная Нина, которую играла Наталья Варлей, одевалась по последней моде. Короткие начесанные волосы и стрелки, так хотели выглядеть модницы того времени.

Алиса Фрейндлих

В знаменитом фильме «Служебный роман» Людмила Прокофьевна показана с двух сторон. Как было и как стало. Как она стала одеваться в конце фильма, стало новомодной тенденцией. Многие начали шить такие платья.

В этом же фильме ее секретарша вообще была, кажется, гуру по моде. Она всем советовала, где и что нужно купить и как это нужно носить. Сама же одевалась очень модно, ее одежда и аксессуары всегда подходили как нельзя лучше.

Зина из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Эта женщина одевалась по последней моде. Казалось даже, что это мода пришла к нам из-за рубежа. Все платья и наряды были элегантными, такие хотели иметь в гардеробе многие.

Люда из «Москва слезам не верит»

Она была очень элегантной женщиной. Трапециевидное платье без рукавов так запало в душу модницам, что они не могли себе его не заказать. Прически и украшения всегда дополняли образ Людмилы из фильма, наши мамочки без них тоже не оставались.

Алла Пугачева

У чьей мамы не было платья а-ля летучая мышь? Такого кроя были и блузки.

Очень много популярных актрис делали образ наших мам. В магазинах не было такого разнообразия одежды, поэтому женщины сами себе шили и выдумывали наряды. Иногда из ничего можно было сделать прекрасный наряд или костюм.

Женщина хочет быть красивой всегда, поэтому она сделает все, чтобы это произошло. Она будет красить волосы, ногти, глаза, чтобы быть элегантнее и красивее.